Clearview Ai, l’histoire de l’application qui a volé nos photos sur les réseaux sociaux pour les donner à la police

Kashmir Hill est une journaliste du New York Times. Depuis un certain temps, elle s’intéresse à Clearview Ai, un logiciel présenté comme le « Google des visages ». Dans cette interview avec Netcost-security.fr, elle explique les problèmes liés à confier une technologie aussi puissante aux forces de l’ordre.

Le logiciel est si puissant qu’il semble sorti du pire scénario imaginé par les auteurs de « Black Mirror ». Clearview Ai promet de retrouver n’importe qui à partir d’une simple image. Ou plutôt, n’importe qui qui a laissé des traces sur les réseaux sociaux au cours de sa vie. Une simple photo suffit pour tout retrouver. Nom, prénom, images liées et toute autre information.

Kashmir Hill est une journaliste du New York Times. Au cours des dernières années, elle a suivi l’histoire de Clearview Ai pour comprendre comment elle a été utilisée par la police aux États-Unis. À la fin de l’année 2023, elle a publié un livre intitulé « Your Face Belong To Us », traduit en Italie sous le titre « La tua faccia ci appartiene ». Netcost-security.fr l’a interviewée pour comprendre quel pourrait être l’impact d’une telle technologie.

Comment avez-vous commencé à travailler sur Clearview Ai?

Cela s’est produit un soir, quand j’étais à la maison. J’avais mon smartphone en main. Il était minuit et j’ai reçu un e-mail d’une source avec une pièce jointe. C’était un communiqué de 26 pages provenant d’un département de police dans lequel Clearview Ai était présenté comme un Google pour les visages. Vous tapez un nom ou vous insérez un visage et il remonte à son identité.

Combien de photos y a-t-il dans la base de données de Clearview Ai?

Des milliards. Plus qu’il y a de personnes dans le monde.

D’où proviennent ces images?

Nous ne pouvons pas dire avec précision combien d’images proviennent des réseaux sociaux. Selon une estimation probable, la base de données de Clearview AI est composée de 40 milliards de photos. Elle comprend des images provenant de Facebook, d’Instagram et d’autres plateformes. Même Flickr est devenu une bonne source de collecte.

Combien de personnes sont représentées dans ces images?

Nous parlons de centaines de millions de personnes. J’ai fait un test avec moi-même. Il y a seulement 200 photos de mon visage.

Sommes-nous tous concernés?

Cela dépend des pays. En Europe, Clearview Ai n’a jamais terminé toutes les étapes pour être conforme au RGPD, le règlement qui définit les règles de confidentialité. À partir de là, vous ne pouvez pas accéder à ce système pour vérifier si votre visage y est également inclus.

Techniquement, les méthodes de recherche de ce type de fichiers s’appellent des processus de scraping.

Oui, les algorithmes utilisés sont appelés des « spiders » dans le jargon. Ils fonctionnent exactement comme ceux de Google, ils se déplacent automatiquement pour rechercher les images des visages. En passant d’un profil à l’autre.

Clearview Ai a-t-il été utilisé par les forces de l’ordre?

Oui, aux États-Unis, il a déjà été utilisé pour divers types de crimes. Des crimes financiers aux agressions sexuelles sur mineurs. Grâce à ce logiciel, les enquêteurs ont également réussi à retrouver des personnes qui avaient quitté les États-Unis.

A-t-il déjà été utilisé en Italie?

Je ne sais pas s’il a été utilisé par les forces de l’ordre en Italie, mais j’ai suivi le cas d’un criminel d’origine italienne. Il a été recherché pendant de nombreuses années, puis a été retrouvé dans une pizzeria en France. Le système avait trouvé les photos qu’il publiait depuis la page de la pizzeria.

Quelle est la frontière entre la vie privée et la sécurité?

La réponse à cette question est assez simple. Pour avoir confiance dans la technologie, il faut avoir confiance en ceux qui l’utilisent. Cet outil devrait servir pour certains crimes, mais nous ne savons pas quelle pourrait être son évolution. Un jour, les gouvernements pourraient l’utiliser pour identifier ceux qui participent à des activités indésirables. Dans différentes parties du monde, il y a déjà ceux qui manifestent en portant simplement un masque.

Votre travail a-t-il changé quelque chose dans la relation entre ClearView Ai et les forces de l’ordre?

Quelque chose a changé depuis les premières enquêtes. Actuellement, ClearView Ai se concentre uniquement sur le marché américain.

Dans votre livre, vous parlez également de Hoan Ton-That, le fondateur de cette start-up.

Il y a beaucoup à dire sur lui. Il est très concentré sur son projet et veut certainement devenir célèbre. Dans sa vision, tous les policiers utiliseront Clearview AI.

Dans le passé, il a lancé Trump Hair, une application où l’on pouvait télécharger une photo et se voir avec les cheveux de Donald Trump.

Oui, avant Clearview AI, il développait des quiz sur Facebook et des jeux pour iPhone. Je ne sais pas s’il voulait déjà collecter des données utilisateur avec Trump Hair.

Comment pouvons-nous protéger nos photos privées?

Ne les mettez pas sur internet. Si vous devez le faire, au moins gardez votre profil privé sur les réseaux sociaux.