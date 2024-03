Le retour des voyages supersoniques commerciaux se rapproche après le vol d’essai réussi du XB-1 de Boom

Qu’est-ce qui vient de se passer? Cela fait 20 ans que le dernier avion commercial supersonique, le Concorde, a été retiré du service. Mais si le plan de la startup Boom Supersonic se réalise, un nouvel avion volant plus vite que la vitesse du son prendra son envol dans les six prochaines années. Ce rêve a fait un pas de plus vers la réalité après un vol d’essai réussi de son prototype d’avion.

Boom Supersonic a annoncé vendredi que son prototype d’avion XB-1 avait accompli avec succès une mission au-dessus du désert de Mojave.

Le vol d’essai subsonique a débuté jeudi à 7 h 28. Le jet de 62 pieds a atteint une altitude maximale de 7 120 pieds et une vitesse maximale de 246 nœuds (283 mph) avant d’atterrir 12 minutes plus tard.

Boom Supersonic écrit que le XB-1, qui utilise trois turboréacteurs J85 des années 1950, est un avion de démonstration doté de plusieurs technologies de pointe qui seront utilisées dans Overture, l’avion supersonique commercial sur lequel la société travaille. Cela comprend des composites en fibre de carbone, une avionique avancée, une aérodynamique optimisée numériquement et un système de propulsion supersonique avancé.

« Aujourd’hui, le XB-1 a pris son envol dans le même espace aérien sacré où le Bell X-1 a franchi pour la première fois le mur du son en 1947 », a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic. « J’attendais ce vol avec impatience depuis la création de Boom en 2014, et il marque l’étape la plus importante à ce jour sur notre chemin pour offrir le voyage supersonique aux passagers du monde entier. »

En 2022, American Airlines a annoncé avoir passé une commande allant jusqu’à 20 avions Overture, avec une option pour 40 supplémentaires. United Airlines achète également 15 jets Overture et Boom Supersonic a conclu des partenariats de fabrication avec Florida Turbine Technologies et GE Additive. Cependant, The Verge souligne que Boom Supersonic a subi un coup dur en 2022 lorsque le géant manufacturier britannique Rolls Royce s’est retiré de son partenariat avec l’entreprise, laissant Boom développer ses propres moteurs.

Boom Supersonic souhaite que le premier vol d’essai d’Overture ait lieu avant 2030. Trois fois plus grand que le XB-1, l’avion à réaction transportera 64 à 80 passagers à Mach 1,7, soit environ deux fois la vitesse des avions de ligne subsoniques actuels. Il est également conçu pour fonctionner avec du carburant d’aviation 100 % durable (SAF) et sera propulsé par quatre moteurs propres à Boom, appelés Symphony, chacun délivrant environ trois fois la puissance combinée des trois moteurs J85 du XB-1.

Boom doit surmonter certains obstacles majeurs avant qu’Overture ne devienne une réalité. Le premier est l’argent : Scholl affirme que l’entreprise a levé 700 millions de dollars, mais que l’achèvement du jet supersonique pourrait coûter 8 milliards de dollars. Il y a aussi le fait que les réglementations contre les bangs soniques signifient qu’Overture pourrait avoir sa pleine vitesse limitée aux moments où il se déplace sur l’eau, bien que les technologies pourraient transformer les booms en « bruits sourds ».

Il y a aussi la question de la durabilité ; 64 passagers, ce n’est pas beaucoup comparé à ce que les gros avions d’aujourd’hui peuvent transporter, et voler à ces vitesses consommera beaucoup de carburant. Cependant, le SAF pourrait contribuer à atténuer l’impact environnemental.

« Nous visons toujours à être dans les airs vers la fin de la décennie sur Overture. Il y a beaucoup de travail à faire d’ici là sur cet avion, et notre objectif est de le faire en toute sécurité mais aussi avec un sentiment d’urgence car nous voulons cet avion pour nous-mêmes, nos amis, notre famille et nos clients », a déclaré Scholl.

