Voici les 10 meilleures villes d’Europe pour le télétravail, selon une étude

Pays tels que la République tchèque et les Pays-Bas sont parmi les plus recommandés en Europe pour travailler à distance

Des facteurs tels que le prix du logement, la vitesse de connexion Internet et la sécurité influencent le choix d’une ville pour le télétravail

La pandémie a conduit de nombreuses entreprises à accepter que le télétravail est une option possible et qu’il peut même offrir de meilleurs résultats que le travail permanent dans un bureau. L’un des avantages de travailler à distance est qu’il peut être fait de n’importe où dans le monde, bien que certains territoires soient plus adaptés que d’autres. C’est ce que démontre la nouvelle étude de Brother, qui révèle les meilleures villes d’Europe pour le télétravail.

Des facteurs tels que le prix du logement, la vitesse de connexion Internet, la sécurité et le prix de l’électricité influent sur le choix de la ville parfaite pour travailler à distance. Tous ces aspects ont été pris en compte par Brother lors de cette étude qui ne se contente pas de révéler les meilleures villes européennes pour le télétravail, mais informe également spécifiquement sur les pires, les moins chères et les plus chères.

Les meilleures et les pires villes européennes pour le télétravail

Le télétravail n’est pas quelque chose qui peut être réalisé uniquement à partir de chez soi. En réalité, l’un des avantages qu’il offre est la liberté de choisir l’endroit où l’on travaille. Vous pouvez le faire depuis une bibliothèque, un café et bien sûr, depuis une ville différente de celle où vous habitez habituellement. Cependant, il est important de noter que toutes les villes ne répondent pas aux exigences idéales du télétravail.

La nouvelle étude de Brother a pris en compte des facteurs tels que le prix du logement, le coût de la vie, la sécurité générale et même le prix de l’électricité pour découvrir quelles sont les meilleures villes d’Europe pour le télétravail.

Les Pays-Bas, le Danemark et la République tchèque se retrouvent parmi les meilleures villes pour le télétravail.

La première place revient à Luxembourg, la capitale du pays du même nom, qui a obtenu un score total de 68 sur 100. Des aspects tels que la qualité de vie, l’indice de soins de santé et l’indice du bonheur font de Luxembourg la meilleure ville européenne pour travailler à distance.

La deuxième place revient à Olomouc, une ville située à l’est de la République tchèque qui compte environ 100 000 habitants. Selon l’étude de Brother, Olomouc est idéale pour le télétravail en raison du faible prix des logements et de la connexion WiFi, ainsi que de sa bonne qualité de vie, de sa sécurité et de son indice du bonheur. Le top 3 est complété par Rotterdam, une ville néerlandaise qui se distingue par sa qualité de vie et sa sécurité.

Nous continuons à analyser le classement réalisé par Brother pour trouver des villes telles que Aalborg (Danemark), Reykjavik (Islande), Utrecht (Pays-Bas), Aarhus (Danemark), Eindhoven (Pays-Bas), Pilsen (République tchèque) et Oradea (Roumanie). Comme on peut le constater, les Pays-Bas, le Danemark et la République tchèque se répètent dans ce top 10, ce qui reflète qu’ils sont des territoires très favorables au télétravail.

De l’autre côté se trouvent les pires villes d’Europe pour travailler à distance. Athènes, la capitale de la Grèce, est la première d’entre elles, n’obtenant pas une très bonne note en termes de qualité de vie, de soins de santé et d’indice de bonheur. Thessalonique (Grèce), Belgrade (Serbie), Patras (Grèce) et Limassol (Chypre) ne sont pas non plus recommandées pour le télétravail. Dans ce cas, la Grèce est le pays qui se répète le plus et ne semble pas être la meilleure option pour le télétravail.

Si vous ne vous préoccupez que du coût de la vie, vous devez vous concentrer sur des villes telles que Tuzla (Bosnie-Herzégovine), Oradea (Roumanie), Craiova (Roumanie), Plovdiv (Bulgarie) et Iași (Roumanie), car elles sont les villes les moins chères d’Europe pour travailler à distance. En revanche, parmi les villes les plus chères, on trouve Zurich (Suisse), Londres (Royaume-Unis), Lausanne (Suisse), Genève (Suisse) et Dublin (Irlande).

Si vous travaillez également depuis chez vous, n’oubliez pas qu’il existe des applications pour le télétravail qui peuvent rendre votre vie beaucoup plus facile. Si vous avez besoin de renouveler votre équipement, nous pouvons également vous aider à choisir les meilleurs ordinateurs portables pour le télétravail.