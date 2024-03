Nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 : voici les premiers ordinateurs portables de Microsoft avec IA intégrée

On vous explique tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6, les premiers ordinateurs portables de Microsoft avec Windows et Copilot intégrés en série

Les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 pour les entreprises avec le clavier Surface Pro

Microsoft mise grandement sur l’IA avec son chatbot, qui a été rebaptisé Copilot à la fin de l’année dernière et après avoir lancé sa propre application pour Android et l’avoir intégré à tous ses services, y compris le moteur de recherche Bing et la suite Microsoft 365, la société de Redmond l’intègre désormais à ses nouveaux appareils.

Une bonne preuve en est que Microsoft vient d’annoncer dans un communiqué de presse le lancement des nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 pour les entreprises, les deux premiers ordinateurs portables de la marque dotés d’une IA intégrée.

Les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 sont les premiers dispositifs Surface avec IA spécifiquement conçus pour le secteur professionnel et ils sont tous deux dotés d’un ensemble de spécifications haut de gamme ainsi que de fonctions matérielles et logicielles qui vous permettront de tirer le meilleur parti de Copilot, le chatbot IA de Microsoft.

Ainsi, en ce qui concerne leurs caractéristiques, il est important de souligner que le Surface Pro 10 est équipé d’un écran PixelSense Flow de 13 pouces avec une résolution de 2880 × 1920 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fonction anti-reflets. Il est également doté de processeurs Intel Core Ultra 5 et 7, d’un processeur NPU Intel AI Boost, d’une GPU Intel Graphics, de quatre variantes de mémoire RAM LPDDR5x de 8, 16, 32 ou 64 Go, ainsi que de trois options de stockage SSD de 256 Go, 512 Go et 1 To, d’une caméra arrière de 10 MP avec une résolution de 4K, d’une caméra avant avec une résolution Quad HD de 1440p et de deux haut-parleurs stéréo de 2 W chacun compatibles avec Dolby Atmos.

En termes de connectivité, le Surface Pro 10 est équipé du Wifi 6E, du Bluetooth 5.3, de deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles avec DisplayPort 2.1, d’un port Surface Connect et d’un port pour connecter le clavier Surface Pro.

Quant au Surface Laptop 6, il dispose d’un écran tactile PixelSense de 13,5 ou 15 pouces avec une résolution de 2256 × 1504 pixels et 2496 × 1664 pixels respectivement, avec une luminosité maximale de 400 nits et une technologie anti-reflets. Il est équipé de processeurs Intel Core Ultra 5 et 7 avec prise en charge d’un processeur NPU Intel AI Boost et d’une GPU Intel Graphics de 8 Go, des mêmes options de mémoire que le Surface Pro 10, d’une caméra avant avec une résolution Full HD de 1080p, de deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et d’une connectivité étendue avec un ou deux ports USB-C Thunderbolt 4 compatibles avec DisplayPort 2.1, un port USB-A 3.1, une prise jack pour casque de 3,5 mm.

En ce qui concerne leurs fonctionnalités d’intelligence artificielle, les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 sont dotés de neurones de traitement pour améliorer les expériences d’IA et d’une touche d’accès rapide à Copilot qui s’active lorsque vous connectez le clavier au Surface Pro 10, ce qui vous permet d’accéder rapidement et facilement au chatbot IA de Microsoft.