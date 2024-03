Larian s’éloigne de Baldur’s Gate 3, pas de DLC, pas d’extensions, pas de suite

Ouah! Larian Studios a stupéfié la foule lors d’une table ronde de la Game Developers Conference jeudi. Le fondateur et PDG Swen Vincke a révélé que le studio n’avait aucun intérêt à développer son très populaire RPG Baldur’s Gate 3. Il a précisé que les fans ne devraient pas espérer de DLC, d’extensions ou de Baldur’s Gate 4.

La révélation a été choquante, a noté IGN. Le studio est resté dédié sur les chiffres, mais les estimations des ventes de Baldur’s Gate 3 vont de 7,5 millions d’exemplaires vendus à plus de 20 millions, selon à qui vous demandez. L’estimation bas de gamme semble irréaliste, étant donné que le jeu est disponible sur toutes les principales plateformes de jeu, à l’exception de la Switch. De plus, en août dernier, il avait vendu plus de 5,2 millions d’unités rien que sur Steam. Le consensus général est un vague « bien au-dessus de 10 millions ».

Quels que soient les chiffres réels, rares sont ceux qui nieraient la popularité du jeu. Moins nombreux encore auraient pensé que Larian renoncerait à l’opportunité de tirer davantage de revenus de cette potentielle vache à lait. Ses développeurs ont fourni du contenu post-lancement, notamment un épilogue jouable. Beaucoup étaient convaincus qu’il y avait plus à venir, notamment une suite.

Cependant, Larian nous a laissé entendre que cela se produirait. Lors de la Gamescom 2023, le chef de produit senior Tom Butler a déclaré à IGN que le studio continuerait avec les correctifs pour le moment, mais a mentionné des vacances et passer à autre chose dans le même souffle.

« Nous allons continuer à appliquer les correctifs pendant un moment, puis nous prendrons tous des vacances et nous déterminerons ensuite ce que nous ferons ensuite », a expliqué Butler. « Mais pour le moment, nous avons de véritables discussions. Nous voulons faire plus. Nous ne savons pas encore quoi. »

Baldur’s Gate 3 est déjà un jeu massif. La version physique est disponible sur quatre disques. À mon test, c’est l’un des premiers titres depuis longtemps que je considérerais comme terminé au lancement – ​​à part quelques bugs. Il contient suffisamment de contenu pour ne pas justifier l’expansion continue attendue par de nombreux joueurs.

Par ailleurs, Larian a déclaré qu’il était fonctionnement sur un système de modding multiplateforme qu’il espère mettre en œuvre avant de se séparer. Comme nous l’avons vu avec des jeux comme Skyrim et Fallout 4, les mods créés par la communauté peuvent parfois rivaliser avec les efforts de DLC d’un studio – Fallout : Londres, ça vous tente ? Ainsi, BG3 disposera probablement de nombreuses années de hardware soutenu par la communauté dans son avenir.

Quant à la suite, le studio est surtout connu pour sa franchise Divinity RPG. Lancée en 2002 avec le jeu Divine Divinity, ses dernières entrées, Divinity : Original Sin (2014) et Divinity : Original Sin II (2017), ont été très bien accueillies. Les deux ont gagné des places sur notre liste actuelle des « Les meilleurs jeux PC (que vous devriez jouer) », alors consultez-les si vous ne l’avez pas déjà fait. À en juger par la cadence de sortie du développeur, nous devrions être sur le point de sortir un autre jeu Divinity, mais qui sait ?



