Personne ne pensait que ce travail pourrait être remplacé par l’IA maintenant, il serait en train de faire les premiers pas pour le faire

Différents domaines de connaissance sont affectés par l’IA, mais celui-ci nous a surpris

Une profession serait en danger | Image générée par l’Intelligence Artificielle

Il y a de nombreux emplois dangereux de nos jours. Au début, nous pensions que seuls les emplois de bureau comme le journalisme ou la comptabilité étaient les plus susceptibles de disparaître lentement. Cependant, parmi les professions qui vont disparaître, nous trouvons de plus en plus celles auxquelles nous n’aurions pas pensé au départ parce qu’elles étaient très humaines et semblaient irremplaçables. Cependant, il semble que tous les domaines soient de plus en plus assiégés par les modèles de langage de grande taille tels que GPT-4 ou Claude.

Maintenant, NVIDIA en collaboration avec une start-up connue sous le nom de Hippocratic ont ouvert la voie à l’irruption de l’IA dans une nouvelle profession en remplaçant les travailleurs humains par une IA. Nous allons voir comment ils ont fait et quels seraient leurs objectifs à long terme.

Le travail qui pourrait bientôt être remplacé par l’IA

Hippocratic AI et NVIDIA ont annoncé le lancement d’infirmières basées sur l’IA qui fonctionnent par des commandes vocales dans des avatars animés avec différentes apparences et personnalités. L’objectif, selon les deux entreprises, est d’effectuer des tâches mineures telles que les consultations postopératoires ou les prises de médicaments, en réduisant considérablement les coûts d’utilisation et en répondant à la prétendue pénurie mondiale d’infirmières.

En principe, la start-up promet une interaction fluide et conversationnelle dans laquelle l’expérience est entièrement personnalisée pour l’utilisateur, permettant de créer un lien émotionnel entre le patient et l’IA pour faciliter son traitement.

Le problème est qu’il faut une incroyable capacité de traitement neuronal pour cela, c’est pourquoi Hippocratic AI s’est associé à NVIDIA pour utiliser ses GPU, les célèbres puces H100 Tensor Core, afin que les infirmières numériques puissent répondre le plus humainement possible et qu’il n’y ait aucun problème de relation avec elles à l’avenir.

L’entreprise affirme avoir effectué de nombreuses expériences avant de passer au programme réel et assure que la précision et la façon de traiter les patients sont très positives. De plus, les professionnels de la santé qui ont travaillé sur ces essais ont également donné un retour très positif à l’entreprise.

Cependant, des questions qui pourraient être assez négatives sur l’utilisation de ce type de technologies ont également été soulevées. La première d’entre elles est que pour le moment, elle est en phase de test afin d’éviter les biais raciaux ou de genre qui pourraient poser problème aux personnes qui les utilisent. Pour ce faire, ils entraînent l’IA avec une énorme quantité d’informations en utilisant de nombreuses entreprises partenaires.

D’autre part, il y a la question éthique. Il est question de savoir s’il est vraiment nécessaire qu’une IA occupe le poste de travail des personnes dans un secteur aussi délicat où la vie des gens est en jeu. Il s’agit d’une question très sensible qui pourrait susciter de nombreuses réticences tant chez les travailleurs que chez les utilisateurs.

Enfin, nous rencontrons le problème énergétique. Une puce de cette taille nécessite une énorme quantité d’énergie, il n’est donc pas possible d’adapter ce type de cadre de manière étendue pour le moment. En réalité, on parle de l’IA qui « mange » l’énergie de la planète.