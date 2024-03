Apple Watch X pourrait se doter d’un outil de surveillance de la pression artérielle

Machine à rumeurs: Apple est encore à quelques mois du lancement de ses smartphones et montres intelligentes de nouvelle génération, mais une série de fuites ont déjà révélé des détails clés à leur sujet. Un nouveau rapport affirme désormais que l’Apple Watch de cette année (qui s’appellerait Apple Watch X) inclurait probablement un outil de surveillance de la pression artérielle.

La nouvelle vient de Mark Gurman de Bloomberg, qui a l’habitude de prédire avec précision les fonctionnalités à venir des appareils Apple. Selon sa dernière newsletter, la fonctionnalité très répandue fera partie de l’Apple Watch de nouvelle génération, mais il est peu probable que la société la déploie sur des modèles plus anciens. Il n’est pas clair si cela est dû au fait que cette fonctionnalité nécessitera un hardware spécialisé qui ne sera disponible que dans le nouveau modèle.

Selon la rumeur, l’Apple Watch inclurait depuis longtemps la surveillance de la pression artérielle, plusieurs rapports de l’année dernière affirmant que cette fonctionnalité serait disponible dans l’Apple Watch 2024. Même si les fans seront heureux de savoir que cela devient enfin une réalité cette année, Gurman n’a pas fourni plus de détails à ce sujet, nous ne savons donc pas exactement comment cela fonctionnera.

Les rumeurs suggèrent cependant que l’appareil ne fournira pas de mesures exactes de la tension artérielle, mais aidera plutôt les utilisateurs à suivre les changements de leur tension artérielle au fil du temps. Cela étant dit, Apple pourrait améliorer cette fonctionnalité au cours des prochaines générations pour la rendre encore plus utile dans le cadre de son projet de transformer sa montre intelligente en un outil complet de surveillance de la santé.

Gurman avait précédemment suggéré que l’Apple Watch 2024 pourrait subir une refonte majeure, y compris des modifications du mécanisme de fixation du bracelet. Selon le comuniqué, l’Apple Watch de cette année comportera un système magnétique pour attacher les bracelets, car le mécanisme à fente actuel prend beaucoup de place à chaque extrémité du corps. Le nouveau système devrait rendre la montre plus fine et libérer de l’espace interne, permettant potentiellement une batterie plus grande.

On n’en sait pas encore beaucoup plus sur l’Apple Watch de nouvelle génération, mais nous recevrons probablement quelques fuites supplémentaires à son sujet avant son lancement cet automne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :