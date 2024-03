Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 vs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, quel est le meilleur processeur ?

Qualcomm a présenté le processeur Snapdragon 8s Gen 3. Mais comment se compare-t-il au Snapdragon 8 Gen 3 ?

Un smartphone avec processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Le Snapdragon 8s Gen 3 a été annoncé cette semaine par Qualcomm et est destiné à devenir le processeur phare de la gamme haut de gamme économique de cette année 2024. Il a été présenté seulement quelques mois après l’arrivée du Snapdragon 8 Gen 3, et étant donné qu’ils ont un nom similaire et qu’ils sont tous les deux destinés à être utilisés dans des smartphones haut de gamme, l’arrivée de cette nouvelle puce nous laisse avec une grande question : lequel des deux est le meilleur processeur ?

Deux processeurs similaires, mais très différents

Lors de l’annonce de la nouvelle puce, Qualcomm a lui-même défini le Snapdragon 8s Gen 3 comme une version légèrement inférieure du Snapdragon 8s Gen 3. Les deux processeurs partagent une partie de leurs caractéristiques techniques, mais certains changements ont été apportés afin de réduire les coûts et de le rendre plus économique pour les fabricants.

Comparaison entre le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 et le Snapdragon 8 Gen 3 Caractéristiques Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Format de fabrication 4 nm TSMC 4 nm TSMC Processeur Huit cœurs :

1x Cortex X4 @ 3 GHz

4x Cortex A720 @ 2,8 GHz

3x Cortex A520 @ 2 GHz 1x Cortex X4 @ 3,3 GHz

3x Cortex 720 @ 3,15 GHz

2x Cortex A720 @ 2,96 GHz

2x Cortex A520 @ 2,3 GHz GPU Adreno 735 Adreno 750 Mémoire RAM : LPDDR5x 4200 MHz

Stockage : UFS 4.0 RAM : LPDDR5x 4200 MHz

Stockage : UFS 4.0 USB USB 3.1 Gen 2 jusqu’à 10 Gbps USB 3.1 Gen 2 jusqu’à 10 Gbps Connectivité Modem X70 5G Modem X75 5G ISP Qualcomm Spectra triple 18 bits Qualcomm Spectra triple 18 bits Vidéo Jusqu’à 4K @ 60 FPS ou 1080p @ 240 FPS Jusqu’à 8K @ 30 FPS ou 4K @ 120 FPS

En examinant les caractéristiques techniques, on peut constater que les deux processeurs sont construits en utilisant le même format, qui était également celui utilisé dans le précédent Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cependant, on peut trouver quelques changements en ce qui concerne la configuration du CPU.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est une puce capable d’offrir une puissance brute supérieure, atteignant les 3,3 GHz grâce à son cœur hautes performances Cortex X4, qui est limité à 3 GHz dans le cas du Snapdragon 8s Gen 3.

En revanche, le Snapdragon 8s Gen 3 dispose d’un plus grand nombre de cœurs de CPU axés sur l’amélioration de l’efficacité énergétique et moins axés sur la puissance brute. De même, le GPU du Snapdragon 8s Gen 3 est légèrement inférieur et ne dispose pas de fonctionnalités telles que le support du ray tracing.

Par ailleurs, la vitesse de lecture maximale de la mémoire RAM est légèrement inférieure sur la nouvelle puce, et l’enregistrement vidéo est limité à une résolution légèrement inférieure.

En dehors de tout cela, il est indéniable que le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 est une puce suffisamment performante pour offrir une excellente expérience haut de gamme, surpassant même l’ancien Snapdragon 8 Gen 2 de la génération précédente.