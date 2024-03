Dell a été une défenseuse du télétravail pendant plus d’une décennie. Maintenant, elle refusera la promotion aux employés qui ne veulent pas retourner au bureau.

DELL a averti ses employés : ceux qui ne retournent pas au bureau ne pourront pas être promus

Un ordinateur portable Dell

Pendant des années, le géant technologique DELL a été un fervent défenseur du télétravail. Certains employés de l’entreprise racontent que, pendant plus d’une décennie, l’entreprise a encouragé une culture de travail hybride, offrant la liberté de travailler depuis n’importe quel endroit à ses milliers d’employés. Mais cela a changé peu après la pandémie de 2020, lorsque DELL a prévu de licencier une partie du personnel qui n’était pas d’accord pour revenir au bureau.

Et les choses ne semblent pas s’être améliorées depuis. Au mois de février, DELL a introduit l’obligation de retourner au bureau pour travailler pour ceux qui bénéficiaient jusqu’alors d’un mode de travail hybride, avec des pénalités pour ceux qui ne respectent pas les règles.

Cependant, les employés avaient toujours la possibilité d’opter pour un mode de travail 100% à distance, éliminant ainsi le besoin de se rendre au bureau pendant 39 jours chaque trimestre (environ 3 jours par semaine). Mais tout n’est pas si rose qu’il n’y paraît.

Ceux qui choisissent le télétravail n’auront pas le droit à une promotion

Par le biais d’une communication envoyée à ses employés, DELL a informé des limitations imposées aux employés qui choisissent le télétravail.

Dans le texte, il est précisé que ceux qui décident de travailler à distance plutôt que d’opter pour le mode de travail hybride ne pourront pas être promus ou changer de poste au sein de l’entreprise :

« Pour les membres des équipes à distance, il est important de comprendre les compromis : la promotion professionnelle, y compris la demande de nouveaux postes au sein de l’entreprise, exigera qu’un membre de l’équipe soit reclassé en tant qu’hybride sur site. »

Interrogée à ce sujet, l’entreprise fondée et dirigée par Michael Dell a justifié ces mesures en affirmant que « les connexions en personne combinées à une approche flexible sont essentielles pour stimuler l’innovation et la différenciation de valeurs ».

Mais les employés concernés ne semblent pas tout à fait d’accord avec ces mesures. Certains expliquent que aucun des 43 bureaux « approuvés » par DELL n’est situé à proximité de leur domicile, et que leurs seules options pour continuer à travailler chez DELL sont de déménager ou de continuer à travailler à distance.

De plus, certains estiment que ces mesures visent à éliminer progressivement certains employés, afin qu’ils décident de quitter l’entreprise d’eux-mêmes, plutôt que de devoir procéder à une vague de licenciements comme celle qui a eu lieu en février, où DELL a licencié plus de 6 600 employés, soit près de 5 % de sa main-d’œuvre. D’autres géants technologiques ont également procédé à des licenciements massifs au cours des derniers mois, tels que Google, Sony ou Meta.

Les nouvelles politiques de DELL vont à l’encontre des valeurs et de la philosophie que l’entreprise elle-même avait défendues pendant plus d’une décennie, où, selon des données internes, entre 10 et 15 % de chaque équipe de personnel travaillaient à distance. Maintenant, entre une et trois personnes de chaque équipe ont été touchées par les changements de gestion du personnel. Et une grande majorité des personnes concernées semblent être des femmes, selon des sources internes de l’entreprise.