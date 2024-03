Les PC de ces streamers ont été piratés en plein milieu d’une compétition d’eSports

Pendant les finales régionales de la série mondiale d’Apex Legends, des hackers ont fait irruption dans la partie de deux joueurs et ont réussi à arrêter le tournoi.

Les hackers sont intervenus lors d’un tournoi d’eSports.

Les eSports sont de plus en plus populaires. Ces phénomènes sportifs qui rassemblent des fans de jeux vidéo et des joueurs professionnels suscitent depuis des années un intérêt massif, ce qui est évident compte tenu du nombre d’applications permettant de suivre leurs principales compétitions. Parmi les titres les plus populaires des compétitions, on trouve des noms tels que League of Legends, Valorant ou Apex Legends, qui a fermé sa version mobile l’année dernière.

Et parlons d’Apex Legends. Selon PCGamer, pendant les finales régionales de l’Apex Legends Global Series, certaines de leurs joueurs ont été piratés en direct, en plein milieu d’une partie, les obligeant à l’abandonner (nous supposons par fair-play et pour ne pas être disqualifiés).

Le tournoi aux États-Unis est reporté jusqu’à nouvel ordre

Comme nous l’avons dit un peu plus haut, les finales régionales de l’Apex Legends Global Series sont en cours. Dans ce cas, lors de la finale des États-Unis, le joueur Noyan Genburten Ozkose de l’équipe DarkZero a soudainement pu voir les autres joueurs à travers les murs.

Le hack de Genburten s’est produit lors de la troisième rencontre de la journée. Il existe un clip sur Twitch montrant le moment où l’on peut voir quelqu’un (ou un bot) qui spamme constamment dans le chat la phrase Apex hacking global series by Destroyer2009 & R4ndom. À ce moment-là, le joueur réalise que quelqu’un a réussi à introduire un mécanisme de triche dans sa partie et lâche les commandes.

La deuxième attaque a été effectuée sur Phillip ImperialHal Dosen de l’équipe TSM, à qui on a donné un aimbot, un script qui vise automatiquement les ennemis et élimine les mécanismes tels que le recul des armes pour faciliter les scénarios de victoire. Il existe également un clip du moment où on le voit réaliser qu’il a le script et déclarer qu’il ne pouvait pas tirer. Il a essayé de continuer la partie, mais a été contraint de l’abandonner.

Une équipe de volontaires connue sous le nom de département de police anti-triche a publié un avertissement de service public sur X (anciennement Twitter), annonçant l’existence d’exploits qui étaient utilisés dans Apex Legends et qui pouvaient être activés à partir du jeu lui-même ou de ses mécanismes de lutte contre la triche.

Dans un autre message, les joueurs qui ont participé au tournoi sont encouragés à prendre des mesures pour protéger leurs informations personnelles : changer les mots de passe de Discord, s’assurer que leurs e-mails sont sécurisés, activer l’authentification multifactorielle sur leurs comptes et effectuer une installation propre de leur système d’exploitation dès que possible.

Attention à tous les joueurs qui ont participé au tournoi ALGS, je vous recommande vivement de prendre des mesures immédiates pour protéger vos informations personnelles. Il est conseillé de changer vos mots de passe Discord et de vous assurer que vos e-mails sont sécurisés. activez également MFA pour tous… https://t.co/I8QaKt7tCd — Département de police anti-triche 🕵️ (@AntiCheatPD) 18 mars 2024

De son côté, l’organisation de l’événement a également annoncé que les finales nord-américaines sont reportées, et qu’ils donneront plus d’informations sur la reprise « prochainement ».