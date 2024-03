Le tournoi Apex Legends reporté après le piratage de joueurs en cours de match

WTF ?! Nous avons déjà vu des tricheries dans des matchs d’eSports, même si ces derniers incidents étaient assez différents. Au cours du week-end, deux joueurs du tournoi Apex Legends Global Series ont semblé avoir été piratés lors d’un jeu diffusé en direct et ont reçu des tricheurs, ce qui a entraîné le report de la compétition.

Les Apex Legends Global Series (ALGS) 2023 – 24 NA Pro League Split Finals avaient lieu le 17 mars lorsque les deux hacks distincts ont eu lieu.

Le joueur Noyan « Genburten » Ozkose participait à son match lorsqu’une fenêtre est apparue sur son écran avec le titre « TSM HALAL HOOK ». L’interface de la fenêtre affiche une sélection de astuces qui peuvent être activées. Il semble qu’Ozkose ait reçu un aimbot ainsi qu’un wallhack qui lui ont permis de voir les autres joueurs à travers les obstacles.

Genburten était conscient de ce qui se passait. « Je me fais pirater. Je me fais pirater », a-t-il crié avant de mettre rapidement fin au match. Peu de temps après, un message des pirates est apparu dans le hall indiquant « Apex hacking global series by Destroyer2009 & R4ndom ».

ESPORT DE PLUSIEURS MILLIARDS DE DOLLARS BTWW pic.twitter.com/e1B9lfDt3C – DZ_Genburten (@Genburten) 18 mars 2024

Phillip « ImperialHal » Dosen fut le prochain à être piraté. « Je triche, je triche, je triche », a-t-il crié. « J’ai un aimbot ! » » dit-il après avoir réalisé que ses balles touchaient des cibles qu’il ne pouvait pas voir. Fandomwire écrit qu’ImperialHal a essayé de continuer à jouer mais a été banni et le serveur a été rapidement arrêté par les administrateurs.

On m’a donc donné Aimbot mais c’était juste moi qui jouais sur Controller, tous les bons gars. Contrôleur Nerf ! pic.twitter.com/2ztHtoOnRB – TSM ImperialHal (@ImperialHal) 18 mars 2024

Les organisateurs ont annoncé que les finales NA étaient reportées en raison de « l’intégrité compétitive de cette série étant compromise ». Le compte officiel a indiqué que plus d’informations seraient bientôt partagées.

Le service de police anti-triche, un groupe de bénévoles qui recueille des renseignements sur les tricheurs et perturbe les fournisseurs, a écrit qu’un bug d’exécution de code à distance (RCE) avait été exploité pour injecter des tricheurs dans les machines des streamers. Le message indique qu’il n’est pas sûr que cela provienne du jeu ou du système anti-triche. Il est recommandé aux joueurs du tournoi de modifier leurs mots de passe Discord, de s’assurer que leurs e-mails sont sécurisés et d’activer MFA pour tous les comptes. Une installation propre du système d’exploitation est également recommandée.

PSA : Il existe actuellement un exploit RCE utilisé de manière abusive dans @PlayApex. On ne sait pas si cela vient du jeu ou du véritable anti-triche (@TeddyEAC ). Je déconseille de jouer à des jeux protégés par EAC ou à des titres EA une fois qu’ils ont résolu ce problème ou qu’ils peuvent commenter. Actuellement,… – Service de police anti-triche �*�ï¸Â (@AntiCheatPD) 18 mars 2024

Les créateurs d’Easy Anti-Cheat, utilisé dans Apex Legends et d’autres jeux, ont déclaré lundi avoir exclu la possibilité d’un bug RCE dans le système.



