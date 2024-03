Elon Musk a déclaré utiliser de la kétamine à des fins médicales : « C’est bon pour mes investisseurs »

Dans une interview avec l’ancien directeur de CNN, Elon Musk a parlé de sa consommation de kétamine sur ordonnance médicale et de la façon dont cela n’affecte en rien ses affaires ni celles de ses investisseurs.

Elon Musk est revenu sur sa relation avec les drogues. Il l’a fait une fois de plus avec le ton provocateur qui le caractérise, lors d’une interview avec l’ancien présentateur de CNN, Don Lemon.

Lorsque le journaliste a demandé au PDG de Tesla et SpaceX si son utilisation de substances pouvait représenter un risque pour ses investisseurs. En particulier, la question portait sur la consommation de kétamine, que Musk n’a jamais caché de prendre (sur ordonnance médicale). L’entrepreneur non seulement a nié l’existence d’un quelconque risque pour ses affaires lié à l’utilisation de la kétamine, mais a même ajouté que cela était bénéfique pour ses investisseurs et sa position à Wall Street.

La réponse de Musk sur son utilisation de la kétamine

Pendant l’interview, qui a souvent été assez tendue, Lemon a demandé à Musk si sa consommation de kétamine risquait de compromettre ses contrats gouvernementaux et sa position à Wall Street. Le magnat n’a pas hésité : « Non. Du point de vue de Wall Street, ce qui compte c’est l’exécution », a-t-il dit, ajoutant que l’unique intérêt des investisseurs était de « créer de la valeur ». Ensuite, en évoquant les ventes de Tesla, il a même dit qu’il serait préférable pour les investisseurs qu’il continue à prendre ce qu’il prenait.

Musk a également fait référence à un de ses anciens posts publié sur X, où il avait déclaré utiliser de la kétamine sur ordonnance médicale, expliquant l’avoir publié car il était convaincu que ses mots pourraient aider d’autres personnes. Dans l’interview avec Lemon, Musk est revenu sur cet aspect de sa vie privée, révélant qu’il prenait « une petite quantité » de kétamine, sur ordonnance médicale, « toutes les deux semaines », en tant que traitement contre la dépression.

La relation de Musk avec les substances

Il y a seulement quelques mois, le 6 janvier 2024, le Wall Street Journal a publié un communiqué faisant état des préoccupations de plusieurs dirigeants, même anciens, concernant l’utilisation par Musk de différentes substances. Certains d’entre eux auraient même demandé de l’aide au frère du PDG, Kimbal Musk.

Dans le communiqué, le Wall Street Journal a dressé une longue liste de substances que Musk aurait consommées : non seulement la kétamine, mais aussi des champignons, de la cocaïne, du LSD et de l’ecstasy. À cette occasion, Musk n’a pas répondu directement au communiqué, mais dans un post sur X, récemment acheté, il a partagé le commentaire d’un autre compte en ajoutant « C’était à prévoir. Ils ne s’arrêteront devant rien pour détruire X ».