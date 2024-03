Nouveau Dyson Supersonic Nural, le sèche-cheveux intelligent qui prend soin de votre cuir chevelu

Dyson vient d’annoncer son sèche-cheveux supersonique le plus avancé à ce jour, avec une technologie intelligente qui prend soin de votre cuir chevelu

Le design frappant du Dyson Supersonic Nural

Dyson fait son entrée sur le marché technologique avec une innovation dans le domaine où la société excelle : les appareils de soin capillaire. Le Dyson Supersonic Nural, un sèche-cheveux qui intègre une technologie intelligente et des capteurs avancés pour garantir un séchage efficace sans dommage thermique, tout en protégeant le cuir chevelu.

Voici le sèche-cheveux le plus intelligent de Dyson qui apprend et s’adapte à vos préférences

Le Dyson Supersonic Nural se distingue par son mode de protection du cuir chevelu, appelé Scalp Protect, alimenté par des capteurs Nural. Ces capteurs ont la capacité de réguler automatiquement la chaleur en fonction de leur proximité avec la tête, ce qui prévient les dommages au cuir chevelu. La température est réglée à environ 55 degrés, un paramètre conçu pour offrir le meilleur équilibre entre le confort de l’utilisateur et l’efficacité du séchage.

Ces capteurs utilisent un capteur de temps de vol ou « ToF », similaire à celui que l’on trouve également dans les derniers modèles d’iPhone ou dans certains smartphones Android, qui projette un faisceau infrarouge pour mesurer la distance entre le sèche-cheveux et les cheveux. De plus, il dispose d’un éclairage qui change de couleur pour indiquer les changements de chaleur. En mode Scalp Protect, la LED peut passer du jaune (basse chaleur) à l’orange (chaleur moyenne) et au rouge (haute chaleur), en fonction de la proximité de l’appareil avec la tête.

Une partie de l’intelligence du Supersonic Nural réside dans sa capacité à se souvenir de vos préférences de style, en appliquant automatiquement les derniers réglages de chaleur et de flux d’air utilisés lors de la prochaine séance de séchage. De plus, ce sèche-cheveux intègre un accéléromètre sensible aux mouvements qui éteint automatiquement le chauffage et réduit le flux d’air et le bruit entre chaque utilisation.

Le nouveau modèle présente le diffuseur Wave+Curl, conçu pour différents types de cheveux, des ondulations aux boucles. Cet accessoire permet de définir et de donner forme aux motifs naturels des cheveux de deux manières différentes. Le design du Supersonic Nural hérite des caractéristiques distinctives des autres modèles de la série Dyson Supersonic (que d’autres marques ont tenté de copier), et les combine avec une couverture arrière transparente frappante qui met en valeur la technologie intégrée dans l’appareil. Il est disponible dans plusieurs couleurs : Ceramic Patina et Topaz ; Vinca Blue et Topaz.

Prix du Dyson Supersonic Nural et disponibilité

Le Dyson Supersonic Nural sera disponible à partir de l’été au prix de 499 euros. Le pack initial comprendra cinq accessoires, avec la possibilité pour les utilisateurs d’acheter des accessoires supplémentaires séparément.