Gérer votre économie avec YNAB : fonctionnement, clés et alternatives de cette application

YNAB est une application idéale pour que les amateurs de données puissent trouver toute dépense superflue dans leur économie

L’interface de YNAB offre une grande quantité d’informations sur chaque revenu et dépense

Les applications de gestion financière sont monnaie courante et YNAB est l’une des options disponibles pour les utilisateurs à la recherche d’une amélioration dans leur capacité d’épargne ou de gestion financière. Si vous cherchez une application pour optimiser votre économie, Netcost-security.fr vous expliquera comment fonctionne YNAB ainsi que d’autres détails importants tels que son fonctionnement, sa sécurité et des applications similaires dans le type de service qu’elle offre.

Qu’est-ce que cette application?

Si vous vous demandez pourquoi une application de gestion financière s’appelle YNAB, c’est parce qu’il s’agit des acronymes de « You Need A Budget », ce qui signifie « vous avez besoin d’un budget » en espagnol. Et, fondamentalement, l’existence de cette application trouve sa raison d’être là : elle a été créée pour permettre aux utilisateurs de gérer leur argent de manière plus efficace. De plus, elle le fait avec une approche plus analytique que d’autres services.

En réalité, dans la section d’analyse offerte par YNAB, il est possible de réaliser une étude très détaillée de chaque revenu et dépense effectués. Cela, combiné au fait qu’elle permet de lier votre compte bancaire pour avoir un accès direct à chaque mouvement de votre argent (mais pas pour effectuer des dépôts ou des retraits), fait que YNAB offre un service plus complet que la plupart de ses concurrents.

Fonctionnement de YNAB

YNAB, tout comme de nombreux autres services de son secteur, a un fonctionnement simple et facile : elle vous permet d’économiser de l’argent en vous offrant une ventilation claire de vos revenus et dépenses. De cette manière, vous pourrez détecter les points où vous effectuez des dépenses superflues et augmenter considérablement votre marge d’économies. De plus, cette application dispose d’une interface particulièrement détaillée pour la ventilation des informations. En réalité, ce service vous permet même de lier vos comptes bancaires pour faciliter le suivi des revenus et dépenses.

Le fonctionnement de YNAB peut paraître plus complexe que celui d’autres services similaires, car parfois, il peut donner l’impression d’être face à un tableur Excel plutôt qu’une interface avec plus de ressources visuelles. Cela peut être un avantage et un inconvénient : l’avantage est que vous pouvez obtenir plus de détails sur chaque centime que vous dépensez et épargnez ; l’inconvénient est que si vous n’aimez pas les chiffres, YNAB peut être plus intimidante que d’autres applications de gestion financière.

Cette application dispose d’une version gratuite et d’une version payante, mais la version payante, qui coûte 75 euros par an, est plus destinée aux petites entreprises ayant un volume plus important de revenus et de dépenses que pour une utilisation personnelle. Par conséquent, avant de considérer de payer pour la version premium, il est toujours conseillé d’essayer l’application gratuite. En réalité, il est même recommandé d’essayer d’autres applications dans leur version gratuite si vous préférez éviter de passer à leur version payante.

Vous ne pouvez pas retirer d’argent, seulement consulter vos mouvements

Tout comme de nombreux autres services de gestion financière, avec YNAB, vous ne manipulerez pas d’argent directement, mais vous le surveillerez en détail. Vous saurez tout sur ce que vous dépensez et comment vous utilisez votre argent, mais cette application n’aura pas accès à vos économies dans vos comptes bancaires, et elle n’aura pas non plus de fonctions pour bloquer des opérations. Si vous souhaitez éviter un paiement ou une facturation, n’oubliez pas de contacter la banque correspondante.

De plus, si vous recherchez, en plus d’une fintech numérique qui vous permet de surveiller votre économie, qu’elle dispose également d’un dépôt où stocker votre argent, il est probable que vous soyez intéressé par découvrir davantage sur les néobanques. Dans celles-ci, qu’elles aient une licence bancaire ou qu’elles fonctionnent comme des établissements de monnaie électronique, vous pourrez déposer de l’argent et effectuer des paiements directement depuis ces comptes. Il s’agit de quelque chose de très différent de la simplicité des applications de gestion bancaire, mais si cela correspond davantage à vos intérêts, n’hésitez pas à envisager cette option.

Sécurité de cette application

Cette application dispose de certifications de sécurité de niveau bancaire et de cryptage de 256 bits, ce qui garantit que vos informations monétaires seront toujours bien protégées. En effet, étant donné que YNAB permet de consulter les données de vos comptes bancaires, une sécurité adéquate est indispensable pour éviter toute fuite de données. De plus, il n’y aurait aucune possibilité que vous perdiez votre argent, car YNAB vous permet de revoir votre argent, mais pas de faire des dépôts ou des retraits.

De plus, si vous n’êtes pas convaincu de l’idée de permettre à YNAB d’accéder à vos mouvements bancaires, vous pouvez également opter pour l’option simplifiée, en saisissant manuellement vos revenus et dépenses et en gérant votre économie sans que l’application ait accès direct à vos informations personnelles. C’est une option plus sûre, mais aussi moins pratique, car elle implique de consacrer plus de temps à la saisie manuelle de vos mouvements financiers.

Télécharger YNAB pour iOS

Télécharger YNAB pour Android

Étant donné qu’il s’agit d’une application de gestion financière, vous pourrez trouver beaucoup plus d’applications similaires sur les boutiques d’applications Android et iOS si vous recherchez des alternatives. Par exemple, une option très populaire est Fintonic, créée en France et offrant un large éventail de services, y compris des prêts. D’autre part, si vous recherchez des applications plus simples, des services tels que SplitWise ou Goodbudget peuvent mieux correspondre à vos besoins.