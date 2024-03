Adamo, l’artiste qui peint avec l’intelligence artificielle : « Actuellement c’est mon travail, c’est de l’art »

Intelligence artificielle (IA)

Le cas des images de Drangon Ball créées avec Midjourney a soulevé de nouveaux doutes sur la possibilité de créer de l’art avec l’intelligence artificielle. Nous avons parlé avec un illustrateur pour mieux comprendre le nouveau rôle des logiciels dans le paysage créatif.

Entrevue avec Adamo Romano

Artiste IA

ADAMO ROMANO | Illustration générée par IA

Est-ce de l’art ou non ? Une question ancienne qui est toujours liée à la peur viscérale que quelque chose remplace autre chose. La photographie est née et la peinture crie, puis l’impressionnisme arrive. Le XXe siècle inaugure l’ère de la reproduction technique, tout devient réplicable et l’art, pour survivre, change de peau, rejette les canons esthétiques et donne naissance au dadaïsme, à l’art non-sens, à l’art performatif. La liste est longue. Le dernier casus belli est né à cause de Drangon Ball. Pour rendre hommage à la disparition du maître Akira Toriyama, les utilisateurs ont publié sur les réseaux sociaux des images de Goku, Vegeta, Majin Bu générées par l’intelligence artificielle (IA). Au milieu des commentaires, un débat coloré s’est déclenché et nous ramène à la question initiale: est-ce de l’art ou non ? Et la discussion dépasse Drangon Ball, on parle surtout d’intelligence artificielle, accusée, entre autres choses, de tuer l’art.

Parmi les utilisateurs qui ont participé au débat, il y a aussi Adamo Romano. Il se définit dans sa biographie Instagram comme « le premier artiste IA italien », il a passé du temps en tant que créateur de contenu avec la page Maledizioni, et maintenant il crée des œuvres visuelles et textuelles avec l’intelligence artificielle générative. Nous l’avons appelé pour mieux comprendre le rôle de l’IA dans le monde de l’art et les perspectives d’un nouveau métier créatif.

Commençons par Drangon Ball. Que penses-tu de ces images ?

Je ne les ai pas aimées. Ma critique ne concerne pas tellement les images créées avec l’intelligence artificielle, au contraire. J’ai surtout été déçu par les produits, car avec les logiciels actuels, on peut obtenir des résultats vraiment précis et esthétiquement beaux. Il y avait des dessins avec neuf boules de dragon au lieu de sept, il y avait des détails qui m’ont laissé perplexe. Ça jure encore plus si c’est fait en hommage à un maître comme Toriyama.

Mais beaucoup se sont carrément attaqués à l’intelligence artificielle.

Oui, et ce sont ceux qui viennent ensuite me critiquer aussi.

Eh bien, vous vous définissez « AI artist ».

Exactement.

Qu’est-ce qu’indique être un artiste de l’intelligence artificielle aujourd’hui ?

Je vais vous faire une prémisse, je n’aime pas ces définitions ou utiliser « artiste » pour définir une profession, mais c’était la meilleure façon de faire comprendre aux gens ce que je fais.

Et que fais-tu ?

Je crée du contenu avec l’intelligence artificielle. Mon objectif est de susciter des sentiments positifs et donner une perspective, disons des idées de réflexion sur différents sujets.

Vos followers sont intrigués par ce que vous faites ?

Oui, plusieurs utilisateurs me posent beaucoup de questions car c’est encore un domaine inexploré. Ils me contactent, me demandent comment fonctionne en général l’IA, s’il est vrai qu’elle va voler le travail, quels outils j’utilise, mais je ne leur dis pas ça.

Vous ne nous le dites pas non plus ?

Non, désolé, mais il y en a au moins une dizaine que j’utilise simultanément.

Vous vous définissez comme le premier artiste IA italien, pensez-vous vraiment être le premier ?

Je ne sais pas, j’ai certainement été le premier à l’écrire dans ma biographie.

Allons au cœur de la question : peut-on faire de l’art avec l’IA ?

On peut faire de l’art avec tout. Il y a cette belle citation de Picasso qui dit : « Il y a des gens qui voient dans le soleil une tache jaune et puis il y a des gens qui voient dans une tache jaune le soleil ». Je pense que c’est le sens de l’art, surtout de l’art conceptuel.

Mais en parlant d’art conceptuel. Depuis longtemps, la technique s’est détachée de l’art au profit de l’idée. Sinon, les œuvres de Duchamp ou les coupes de Fontana ne seraient pas des œuvres, alors je me demande sur quels critères on critique l’IA si le concept reste finalement le même ?

Je suis tout à fait d’accord. Nous sommes en présence d’un signifiant qui peut être très bien représenté par l’intelligence artificielle. L’artiste IA dessine avec les mots, les logiciels sont des outils, et comme tous les outils, cela dépend de la façon dont vous les utilisez. Ils ne savent pas quoi faire, vous devez les guider vous-même avec les mots, et vous pouvez aussi faire de l’art.

Mais il y a un problème. Pour fonctionner, ces outils utilisent les œuvres d’autres artistes, nous parlons donc de violation du droit d’auteur.

Oui, et le problème, si je me souviens bien, a émergé avec Midjourney il y a un an et demi. On a découvert que certaines photos avec lesquelles il avait été entraîné avaient un filigrane de . Disons que pour fonctionner, il ne doit pas être possible de représenter une image dans le style d’un artiste ou d’utiliser le visage d’une célébrité, ou d’une personnalité politique comme Giorgia Meloni ou Donald Trump.

Mais ici, j’ai un autre doute qui me vient. Les artistes se sont souvent inspirés de célébrités, je pense par exemple aux Marilyn Monroe d’Andy Warhol. Si l’on veut faire de l’art avec l’IA, cela pourrait être un autre problème.

Oui, c’est vrai, car d’un côté, le problème est le droit d’auteur, de l’autre, cela limite les possibilités. Et en effet, le risque est de protéger uniquement une partie des artistes, à savoir ceux qui utilisent des formes de dessin classique et non ceux qui utilisent l’intelligence artificielle. Le problème est que ces données ont été prises sans consentement, c’est peut-être là la clé. Un artiste doit décider s’il accorde ou non l’autorisation.

Pour l’instant, on peut dire que c’est encore une terre sauvage.

Comme toutes les technologies perturbatrices, elle doit être réglementée.

Selon vous, cela va-t-il prendre de l’ampleur ? Une courant artistique lié à l’intelligence artificielle va-t-il se créer ?

Je pense que c’est déjà arrivé, et que ça se produit en partie. Il y a déjà d’incroyables artistes.

Par exemple ? Un artiste que vous aimez et suivez ?

Eh bien, par exemple Gaudism ou Fabio Comparelli, j’adore ses dystopies et sa manière d’utiliser l’IA pour créer des mondes surréalistes. Cela évoque en moi des références à Magritte.

En revanche, pouvez-vous me raconter la première fois que vous avez utilisé l’IA pour créer une image ?

Il y a quelque temps. Ce fut une révolution, je n’imaginais pas que les logiciels se développeraient si rapidement.

Mais avez-vous immédiatement pensé que cela pourrait être un outil pour faire de l’art ?

Non, c’était la dernière chose à laquelle j’ai pensé à ce moment-là, j’ai créé quelques gribouillis, mais c’est parce que lorsque vous vous approchez de quelque chose de nouveau, vous êtes toujours un peu sceptique.

Vous vous souvenez de la première image que vous avez créée ?

Peut-être un visage, mais je n’en suis pas sûr.

Et la plus étrange ou inquiétante que vous ayez générée ?

Je m’en souviens. J’avais utilisé Midjourney 4, il devait générer des amis dans un pub qui boivent du vin, et cela s’est transformé en une couverture des Cannibal Corpse. Il a créé des crânes qui se dévoraient les uns les autres. Assez perturbant.

Avant tout cela, que faisiez-vous ?

Plein de choses. J’ai été et je suis toujours un créateur de contenu en ligne, j’ai réalisé des couvertures amusantes sur ce qui est actuellement mon profil, Maledizioni.

Actuellement, poursuivez-vous les deux projets ?

Non, maintenant je ne m’occupe que de générer du contenu avec l’intelligence artificielle et c’est devenu mon travail principal.

Donc, le métier d’AI artist est déjà une réalité.

Il le deviendra officiellement, pour l’instant cela me permet de vivre, puis comme tout métier artistique, je n’aime pas le considérer comme un travail, plus comme une passion. Je pense que cela sera un outil très utile pour ceux qui ont des idées mais ne savent pas les concrétiser car il leur manque les compétences techniques.

Cependant, pour bien utiliser l’IA, il faudra étudier et acquérir de nouvelles compétences.

Oui, mais le seuil d’apprentissage est plus bas et l’apprentissage est beaucoup plus rapide. Nous partons toujours du principe que quelque chose n’a de valeur que s’il est difficile, ce qui est vrai d’un côté, mais ce n’est pas la règle générale.

Vous n’avez pas voulu nous dire quels outils vous utilisez, mais en tant qu’AI artist, pouvez-vous partager un conseil avec les lecteurs pour créer de meilleures images avec l’intelligence artificielle ?

Je pense qu’un précieux conseil est de ne pas négliger les connaissances classiques. Déjà savoir faire la différence entre un style et un autre aide à comprendre où vous voulez aller. Et c’est fondamental. Par exemple, j’étais fasciné par le style commercial des années 50 et 60, il m’a fallu des mois pour comprendre que ce courant que j’aimais s’appelait « style commercial des années 50 et 60 », un illustrateur qui a étudié n’aurait pas eu ce problème.

Donc, on peut dire que rien n’est facile, même pas l’intelligence artificielle ?

Oui, elle a des difficultés différentes qui apportent des perspectives différentes. Parmi celles-ci, il y a aussi l’art.