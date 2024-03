NVIDIA GeForce Now Ultimate ou votre propre carte graphique ? Nous avons comparé

Le GeForce Now de NVIDIA a beaucoup changé au cours de l’année depuis que nous avons posé la question : quel est le meilleur, une nouvelle carte graphique ou un abonnement au niveau Ultimate de GeForce Now ? À l’époque, les performances inférieures par rapport au hardware local, les bugs et le manque de jeux signifiaient que la réponse était définitivement un nouveau GPU. Cependant, l’introduction de plates-formes RTX 4080 plus rapides et les améliorations de la stabilité ont rendu le service de jeu en cloud une perspective beaucoup plus attrayante lors d’un test de suivi que nous avons effectué des mois plus tard.

Depuis lors, NVIDIA a répondu à mon plus gros reproche à GeForce Now : le manque d’intégration du Game Pass. Il a également introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment un taux de rafraîchissement variable. Mais la question demeure : serait-il préférable d’acheter une nouvelle carte RTX 4000 haut de gamme ou de payer 20 $ par mois pour en louer une chez NVIDIA ?

Pour rappel, GeForce Now vous permet uniquement de jouer aux jeux que vous possédez déjà ou à ceux auxquels vous pouvez accéder via vos abonnements (PC Game Pass), mais comme ils sont diffusés en streaming, il n’est pas nécessaire de les télécharger sur un appareil local, et tout est automatiquement mis à jour pour vous.

NVIDIA propose trois niveaux GeForce Now : le plus complet est le niveau Ultimate à 20 $/mois qui offre un accès aux serveurs RTX 4080, jusqu’à une résolution 4K, 1080p à 240 ips et une durée de session de 8 heures avant de devoir vous reconnecter.

Il existe également un niveau Priorité à 10 $/mois qui utilise des serveurs GPU équivalents à RTX 3060 ou RTX 2080. Cela ramène la résolution maximale à 1080p, la fréquence d’images maximale à 60 ips et limite les utilisateurs à des sessions de 6 heures.

Enfin, il y a le niveau gratuit, qui vient d’être financé par la publicité. Il propose des sessions d’une heure et les temps d’attente peuvent s’étendre sur plusieurs heures, bien qu’il propose un GPU équivalent au RTX 2080, mais sans la possibilité d’utiliser les fonctionnalités RTX.

Le niveau Ultimate utilise spécifiquement le GPU L40G Ada Lovelace basé sur le silicium AD102 trouvé dans le RTX 4090. Il est expédié avec 24 Go de GDDR6, 18 176 cœurs CUDA et, selon Team Green, 64 TFLOP de performances. Le processeur associé est une puce AMD Ryzen à 16 cœurs sans nom.

Je vais tester des jeux du niveau Ultimate contre ma propre plate-forme, qui contient un RTX 4070 Ti combiné avec un Core i7-12700K et 32 ​​Go de DDR4, pour comparer la différence de performances. J’ai aussi la chance de disposer d’une connexion internet à 1Gbps (via Ethernet) et d’un ping d’environ 10ms ; NVIDIA recommande moins de 80 ms, mais moins de 40 ms est « idéal ».

Après une inscription d’un mois, la première étape consiste à télécharger l’application GeForce Now, à accéder aux paramètres et à lier vos comptes – Steam, Epic Games, Ubisoft et Xbox (pour Game Pass) – afin de pouvoir accéder à vos jeux. Vous pouvez également ajuster d’autres options à partir de cette page. Il existe des modes Équilibré, Économiseur de données et Compétitif, tandis que Personnalisé vous permet de tout affiner. J’ai défini le débit binaire maximum sur 75 Mbps, la résolution sur 3440 x 1440 et la fréquence d’images sur 120 ips (le maximum pour cette résolution). J’ai également activé la toute nouvelle option Reflex et HDR.

Cyberpunk 2077 + Extension Phantom Liberty

Tout d’abord, ce qui est devenu l’un de mes jeux préférés ces dernières années, Cyberpunk 2077 avec l’extension Phantom Liberty. En commençant par mon propre PC, je désactive avec optimisme toutes les options de mise à l’échelle de la résolution, j’augmente la qualité de la texture, j’active le ray tracing et le path tracing et je règle chaque option graphique au maximum. Sans surprise, il renvoie un 17 fps injouable dans le benchmark.

Le path tracing est bien sûr beaucoup demander pour n’importe quel système, et je l’exécute à 3440 x 1440. Le désactiver et opter pour le ray tracing de niveau Psycho pousse la fréquence d’images à 34 ips. L’absence de ray tracing élève le jeu à 47 ips, et le changement de la résolution à 2560 x 1440 donne un 61 ips jouable. Il convient de souligner que j’ai normalement activé le DLSS (équilibré) et la génération d’images avec le path tracing pour un gameplay proche de 80 ips.

Passant à GeForce Now, le même paramètre du path tracing ramène 25 ips et le psycho ray tracing est à 44 ips. Lorsque le ray tracing est désactivé, les performances augmentent considérablement, atteignant 96 ips, dépassant les performances du RTX 4070 Ti, tandis que le passage à 1440p donne 102 ips.

Pour ce que je considère comme la meilleure expérience, j’active tout, y compris le path tracing, avec DLSS équilibré et Frame Generation pour une vitesse fluide de 102 ips. En regardant notre examen du RTX 4080 de bureau, Cyberpunk 2077 fonctionnait légèrement plus rapidement sur du hardware équivalent local, ce qui correspond à ce que nous avons trouvé lors du dernier test de GFN.

J’ai joué à Cyberpunk 2077 pendant deux heures et j’ai rencontré environ deux problèmes sans problème de latence évident. Il a vraiment une apparence et une sensation fantastiques – je ne veux pas revenir au 4070 Ti.

Alan Wake 2

Vient ensuite l’un des jeux les plus exigeants de ces derniers temps, Alan Wake 2. Aucun ray tracing dans la zone boisée du premier chapitre (Invitation) avec tous les paramètres au maximum renvoie 55 ips jouables sur mon RTX 4070 Ti, mais le ray tracing moyen chute ceci à un hideux 14 images par seconde. Comme Cyberpunk 2077, ce niveau est mieux apprécié avec DLSS équilibré et Frame Generation activé, ce qui le porte à 80 ips sur mon PC.

La puissance du RTX 4080 est ici évidente. Les 80 ips sans ray tracing sont très fluides, même si 36 ips avec Medium RT activé sont encore un peu décevants, et encore une fois, c’est inférieur à ce qu’offrirait un RTX 4080 fonctionnant localement.

Activez DLSS symétrique et Frame Generation et même le réglage RT élevé atteint bien plus de 100 ips. Cela a l’air incroyable, et je n’ai remarqué qu’un seul accroc en une heure de jeu. Je n’ai pas non plus remarqué de différence de réactivité par rapport à son exécution sur mon PC.

Baldur’s Gate 3

Courir dans la ville de Baldur’s Gate avec des réglages maximum peut être un peu un défi pour le RTX 4070 Ti lorsque la foule est dense et que les choses deviennent mouvementées. La fréquence d’images passe de 50 ips dans les zones très fréquentées à 70 ips lorsqu’il y a moins d’action.

GeForce Now est, naturellement, beaucoup plus fluide, poussant les images à 90 ips et plus dans la plupart des sections, tandis que l’activation du DLSS se rapproche du plafond de 120 ips.

Forza Motorsport

Passant à certains titres Game Pass, Forza Motorsport est l’une des offres les plus exigeantes du service. J’étais très satisfait du RTX 4070 Ti qui produisait 69 ips avec RTX activé et sans mise à l’échelle. La qualité DLSS a augmenté ce chiffre à 73 ips.

Essayer GeForce Now a révélé le premier résultat décevant du service. Le même paramètre sans ray tracing renvoie un framerate de 65 ips, inférieur à ce que le RTX 4070 Ti peut gérer. Étrangement, l’activation de Quality DLSS ne fait aucune différence et a en réalité fait chuter la fréquence d’images lors d’un test.

Est-ce une anomalie ? Peut-être un problème lié à Internet ? Cela pourrait même être dû aux problèmes d’optimisation avec lesquels le jeu a été lancé. La meilleure chose à faire est de tester un autre titre Game Pass.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 a connu de nombreuses mises à jour d’optimisation depuis son lancement en novembre 2021, mais il reste un titre Game Pass plus exigeant. Le préréglage Extreme sans mise à l’échelle ramène un 93 ips très impressionnant sur mon hardware local.

Le résultat GeForce Now suggère que Forza Motorsport est une anomalie. Forza Horizon 5 gère 116 ips avec les mêmes paramètres, soit seulement 4 FPS de moins que les 120 FPS maximum du service. J’ai également joué au jeu pendant environ 30 minutes et je n’ai ressenti pratiquement aucun saccade significatif.

Halo Infini

J’ai beaucoup apprécié Halo Infinite lors de son premier lancement, mais j’ai désinstallé le jeu après avoir terminé la campagne. C’est un bon choix pour une autre expérience Game Pass, j’ai donc réinstallé les 60 Go, mis les ombres solaires par ray tracing à un niveau élevé et sélectionné le préréglage graphique Ultra.

Le RTX 4070 Ti gère plus de 120 ips en monde ouvert, tombant à environ 100 ips dans les véhicules et la caméra passe en mode troisième personne.

Sans surprise, GeForce Now atteint le plafond de 120 FPS, un chiffre qui, contrairement à mon PC, ne change pas lorsque Master Chief essaie le Warthog. Tout est onctueux aussi.

Tester des jeux en 4K avec VRR

Alors que GeForce Now Ultimate est depuis longtemps capable de diffuser en 4K, la prise en charge du taux de rafraîchissement variable est un ajout récent. Il ne fonctionne qu’avec les moniteurs G-Sync ou compatibles G-Sync – et l’appareil de streaming doit avoir une série GTX 16 ou RTX 2000 ou ultérieure ; Les GPU Intel et AMD ne sont pas pris en charge.

Heureusement, mon LG C1 de salon est l’un des écrans pris en charge, et il me permet également de tester les capacités 4K de GFN Ultimate. Notez que l’activation de VRR active automatiquement Reflex et définit VSync sur adaptatif.

Cyberpunk 2077 (4K)

Aussi bon que Cyberpunk 2077 soit en 1440p, il ne peut pas se comparer au 4K. Sans ray tracing et avec les paramètres maximum, GFN Ultimate gère 57 ips, ce qui n’est pas trop loin des 64 ips que nous avons atteint lors du test du RTX 4080 de bureau.

L’activation du ray tracing est une tuerie en 4K, tombant à 23 ips, mais même avec le path tracing/reconstruction de rayons activé, DLSS et Frame Generation poussent cela à 70 ips. Il est également facile de remarquer la différence avec VRR activé. Le jeu semble tout à fait plus fluide. Y jouer dans cette résolution sur le service de NVIDIA me donne envie de tout redémarrer et d’ajouter à mes plus de 200 heures de jeu.

Alan Wake 2 (4K)

Alan Wake 2 a du mal à atteindre 60 ips en 4K sur GFN – un peu comme les performances locales du RTX 4080 – mais, comme avec Cyberpunk 2077, il est si joli.

Le ray tracing à réglage élevé ramène ce chiffre à 25 ips injouables, mais la mise à l’échelle et la génération d’images, malgré toutes leurs mises en garde, en font une autre expérience époustouflante et fluide (80+ ips).

Forza Horizon 5

Le jeu de course de Playground Games est un titre qui brille vraiment en utilisant GeForce Now Ultimate en 4K. Avec tout poussé au maximum, y compris le ray tracing, il atteint en moyenne 115 ips, proche de la limite de 120 ips. Tout est incroyablement fluide et réactif.

Baldur’s Gate 3 (4K)

La fréquence d’images de Baldur Gate 3 varie en fonction de l’endroit où vous vous trouvez et de ce qui se passe dans la scène. La ville titulaire elle-même est l’une des plus exigeantes, avec une moyenne comprise entre 70 et 80 fps. Le DLSS équilibré, qui semble toujours aussi beau, fait grimper ce chiffre d’environ 15 à 20 %.

Métro Exode (4K)

Metro Exodus a maintenant plus de cinq ans, mais il peut encore mettre à genoux des cartes graphiques coûteuses. En tournant le ray tracing au maximum et en poussant tous les paramètres graphiques aussi haut que possible, le jeu de tir à la première personne gère environ 80 ips.

La désactivation de RT augmente ce chiffre jusqu’au maximum de 120 ips du service, ce qui est onctueux et semble super net.

Streaming à l’aide d’autres appareils : iPad

L’une des fonctionnalités de GeForce Now est sa capacité à diffuser des jeux sur différents appareils, pas seulement sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. J’ai déjà été impressionné par Cyberpunk 2077 fonctionnant sur mon iPad Pro 2017 – vous pouvez regarder cette vidéo ici – mais comment gérerait-il la lourdeur d’Alan Wake 2 ?

Charger GeForce Now sur iPadOS est simple (la page de NVIDIA vous guide tout au long du processus car il n’y a pas d’application dédiée). Assurez-vous de coupler un contrôleur avec l’iPad, puis connectez-vous avec vos informations d’identification.

L’interface est la même que sur PC, alors appuyez simplement sur le jeu que vous voulez et c’est parti.

En exécutant Alan Wake 2 à 1600 x 1200 avec les paramètres et le ray tracing au maximum, je ne m’attends vraiment pas à grand-chose, mais cela a l’air plutôt bien et assez fluide. Le DLSS et la génération d’images ne font pas beaucoup de différence, probablement parce qu’ils sont verrouillés à 60 ips. C’est vrai que ce n’est pas le plus réactif, mais jouer à des jeux comme celui-ci sur un iPad de 7 ans reste impressionnant.

Sans surprise, l’appareil semble perdre environ 5 % de sa batterie toutes les deux minutes.

Streaming à l’aide d’autres appareils : téléphone

La première fois que j’ai essayé GeForce Now, le niveau Ultimate était alimenté par un RTX 3080 et j’ai été impressionné par la façon dont le Witcher 3 fonctionnait sur mon Galaxy Z Fold 4. Cette fois, je suis curieux de voir comment il gère certains plus exigeants, des jeux plus récents, comme Baldur’s Gate 3.

J’ai réglé le jeu sur des paramètres moyens, avec DLSS réglé sur les performances, et je joue à une résolution de 1 600 x 1 200 pour le savoir. Oui, c’est compliqué, il y a eu un long saccade, et ce n’est pas un jeu conçu pour un écran de 7,6 pouces, mais encore une fois, ça fait du bien de jouer à un jeu comme celui-ci sur un téléphone, en streaming ou autre.

La plupart des titres fonctionnent bien sur le combiné en raison des faibles résolutions, et il est suffisamment petit pour que vous ne remarquiez aucune dégradation visuelle.

Streaming à l’aide d’autres appareils : application TV

Un appareil sur lequel j’ai eu des problèmes lors du test de GeForce Now était mon LG C1. Le téléviseur prend en charge la connectivité de l’application et du contrôleur Bluetooth, ce qui devrait donc être un moyen simple de jouer à des jeux PC dans le salon sans fil, mais au mieux, les jeux bégayaient horriblement et les commandes ne répondaient absolument pas ; au pire, les titres ne se chargeaient pas du tout.

Peut-être que cela fonctionne mieux sur les téléviseurs plus récents, mais j’étais curieux de voir s’il y avait eu des améliorations depuis la dernière fois.

Comme c’était le cas auparavant, les paramètres me verrouillent sur 1080p et 60 ips. Il n’y a pas non plus de HDR, bien qu’il s’agisse d’un téléviseur 4K HDR. Le premier est Alan Wake 2. C’est certainement une amélioration par rapport à la dernière fois, avec moins de saccade et un framerate d’environ 45 ips aux réglages maximum avec le ray tracing (mais c’est plutôt mauvais pour 1080p, rappelez-vous). Il ne peut atteindre 60 ips qu’une fois que j’active le DLSS et la génération d’images.

Assassin’s Creed Valhalla s’est chargé la première fois, mais il a refusé de dépasser l’écran du logo après avoir modifié les paramètres, ce qui a nécessité un redémarrage.

The Witcher 3: The Wild Hunt a montré le plus d’améliorations, fonctionnant parfaitement à 60 ips maximum avec tous les paramètres au maximum et sans mise à l’échelle. Il n’y avait presque aucun saccade dans ce titre.

Ainsi, bien qu’améliorée par rapport à il y a un an, l’application TV reste une expérience bien inférieure à celle du streaming des jeux sur un PC. En réalité, la plupart des jeux les plus récents sont saccadés et lents sur le téléviseur par rapport à ceux diffusés sur un téléphone ou un iPad – du moins, ils le sont sur mon LG.

Proposition de valeur GeForce Now

Le GeForce Now Ultimate Tier n’est pas bon marché. Payer 20 $ par mois représente 240 $ pour toute l’année, ou vous pouvez acheter deux forfaits de six mois à 99 $ pour 198 $. Cela ne prend pas non plus en compte l’abonnement de 10 $/mois au PC Game Pass. Il existe des niveaux GFN moins chers et gratuits, mais ceux-ci s’accompagnent de nombreuses mises à niveau, y compris des cartes graphiques « cloud » inférieures.

Un rapide coup d’œil chez les sites de ventes montre que le RTX 4080 Super le moins cher est un modèle Zotac à 999 $, ce qui équivaut à environ cinq ans de paiements GeForce Now Ultimate. La prochaine carte la moins chère coûte 1 129 $ pour un modèle Gigabyte.

Il y a évidemment de nombreux avantages à acheter un RTX 4080 Super par rapport au GFN Ultimate, notamment de meilleures performances, aucune session de jeu limitée à 8 heures et ses fonctionnalités hors jeu. Vous pouvez également lire l’intégralité de votre bibliothèque et n’avez pas besoin d’une connexion Internet rapide et solide. Néanmoins, diffuser vos titres via GFN est un excellent moyen de découvrir un gameplay de type RTX 4080 sans débourser 1 000 $.

Un ajout récent à GeForce Now est l’introduction de pass journaliers. Si vous souhaitez découvrir GFN Ultimate sans débourser la totalité des 20 $ pour un abonnement mensuel, vous pouvez payer 7,99 $ pour l’essayer pendant une journée, ou 3,99 $ pour le niveau prioritaire. Facturer environ 40 % du prix mensuel pour une seule journée d’utilisation est une tâche coûteuse, mais NVIDIA n’a jamais été réputé pour ses tarifs adaptés aux consommateurs.

L’abonnement mensuel ne vous lie cependant pas, donc si vous êtes plus disponible à une certaine période de l’année, vous pourriez potentiellement dépenser 20 $ pendant un mois ou deux pour jouer à des jeux, et ne renouveler l’abonnement que lorsque vous le souhaitez. utilisez-le à nouveau.

Les jeux

Il y a actuellement 1 896 jeux disponibles sur GeForce Now (que vous devez d’abord acheter pour jouer). Cela fait beaucoup de titres, et pour réitérer ce point, l’intégration du Game Pass est un ajout brillant. Cependant, de nombreux absents de renom restent nombreux.

Il manque des jeux Rockstar, ce qui signifie pas de GTA ou de Red Dead Redemption. Les titres 2K Games ne sont pas là non plus, donc pas de chance si vous êtes fan de Civilization, Borderlands, BioShock, The Quarry, Mafia et XCOM. De nombreux jeux Bethesda sont absents, notamment Fallout et tous les Elder Scrolls, et il n’y a aucune entrée Spider-Man.

En réalité, je pensais que tous les jeux auxquels je joue actuellement étaient disponibles sur le service. Mais même si Warhammer 40,000 : Rogue Trader, Baldur’s Gate 3 et Jagged Alliance 3 sont là, Dave the Diver est absent – ​​ce n’est certainement pas un jeu qui nécessite un RTX 4080, certes. Les nouveaux jeux comme Helldivers 2 et WWE 2K24 sont également absents. Ainsi, même s’il existe de nombreux titres sur GFN, cela ne représente encore qu’une fraction de ce qui est disponible sur PC.

Ce que j’ai appris

Chaque fois que je teste la dernière itération de GeForce Now Ultimate, elle se rapproche un peu plus du remplacement complet de la carte graphique, grâce aux jeux supplémentaires, aux améliorations de la stabilité et des performances et à la diminution des bugs. L’intégration du Game Pass est un énorme bonus pour ceux qui jouent à de nombreux titres sur le service Microsoft, et des fonctionnalités telles que Reflex et VRR peuvent faire une différence notable dans de nombreux jeux.

À titre d’exemple, pratiquement tout ce que j’ai diffusé en 4K avec toutes les fonctionnalités activées m’a donné envie de rejouer au jeu à partir de zéro. Si vous possédez un téléviseur ou un moniteur 4K pris en charge par G-Sync et une carte graphique qui ne peut pas en tirer le meilleur parti, le service peut être une bénédiction.

Et maintenant les inconvénients. Le principal reste le nombre limité de jeux. Il manquera au moins certains de vos favoris dans la bibliothèque, et toutes les nouvelles versions importantes n’y seront pas disponibles. Comme auparavant, si vous souhaitez jouer à 1080p à 240 ips ou à une résolution supérieure à 120 ips, vous aurez besoin d’une connexion à 35 Mbps ou 45 Mbps, respectivement, tandis qu’un ping inférieur à 40 ms est préféré.

Les connexions filaires sont meilleures, mais même dans ce cas, vous pouvez vous attendre à des saccades occasionnels et à des problèmes de stabilité. Et n’oublions pas les 20 $ par mois et les sessions de jeu de 8 heures.

Est-ce que je vendrais mon RTX 4070 Ti et m’abonnerais plutôt à GFN Ultimate ?

Non, principalement en raison de la sélection limitée de jeux, sans parler des fonctions non spécifiques au jeu remplies par la carte. Cependant, il serait beaucoup plus difficile de répondre à cette question si tous les jeux PC étaient présents. Si tel était le cas, il y a de fortes chances que vous trouviez mon 4070 Ti sur eBay.

Je pense également que GeForce Now est une bonne option pour ceux qui disposent de GPU ou d’ordinateurs portables économiques qui souhaitent découvrir des jeux avec des performances de niveau RTX 4080 mais qui ne veulent pas ou ne peuvent pas payer des prix phares. Il sera intéressant de voir quelles améliorations NVIDIA aura apportées dans un an, surtout s’il existe un niveau RTX 5080.

Avantages

GeForce Now Ultimate continue de s’améliorer

L’intégration du Game Pass fait une énorme différence

Plus stable et avec moins de bugs

La fonctionnalité VRR est idéale si vous disposez du hardware

Moins cher que de payer un RTX 4080 en une seule fois

20 $ pour un mois pour l’essayer avant de vous engager à long terme, ce n’est pas mal

Les inconvénients

Une connexion Internet rapide et solide est requise

Pas aussi puissant qu’un hardware local équivalent

Il manque encore beaucoup de gros jeux

A des saccades et des bugs occasionnels

20 $ par mois s’additionnent rapidement

Les joueurs hardcore pourraient être frustrés par les sessions de 8 heures

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :