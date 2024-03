Soldes de printemps EZVIZ : Les caméras de surveillances, visiophones et aspirateurs robot à prix cassés

Le printemps apporte non seulement le renouveau de la nature, mais également l’opportunité de renforcer la sécurité et la commodité de votre foyer avec les offres exceptionnelles d’EZVIZ. Du 20 au 25 mars, profitez de réductions exclusives sur une sélection de produits phares de la marque. Voici dans cet article les 10 offres incontournables à saisir lors de ces soldes de printemps.

Caméra Surveillance WiFi Intérieure 1080p – EZVIZ C6N

La caméra de surveillance intérieure EZVIZ C6N offre une résolution Full HD 1080p avec une couverture visuelle à 360 degrés, permettant de capturer des vidéos nettes et détaillées de jour comme de nuit grâce à sa vision nocturne intelligente avec Smart IR.

Dotée d’un audio bidirectionnel, elle permet des conversations en temps réel et dissuade les intrus. Sa fonction de détection de mouvement et de suivi automatique garantit une surveillance proactive, avec la possibilité de stocker les enregistrements sur une carte microSD ou dans le cloud via EZVIZ CloudPlay. De plus, elle est compatible avec Alexa, permettant un contrôle vocal pratique via Echo Show.

➡️ Voir l’offre sur la caméra Intérieure EZVIZ C6N à -20%

Camera Surveillance WiFi Extérieure sans Fil – EZVIZ CB8 2K

La caméra de surveillance extérieure sans fil EZVIZ CB8 2K offre une solution polyvalente et robuste pour la surveillance extérieure. Alimentée par une batterie de 10400mAh, elle assure une autonomie prolongée et peut être associée à un panneau solaire EZVIZ pour une alimentation continue. Dotée d’une détection de personne intelligente grâce à un capteur PIR et un algorithme de détection de forme, elle évite les fausses alertes et peut suivre les mouvements détectés.

Avec un audio bidirectionnel et une fonction de défense active, elle permet des interactions en temps réel et offre une sécurité supplémentaire en déclenchant une sirène et des projecteurs en cas de détection d’intrusion. Offrant trois modes de vision nocturne et un stockage flexible sur carte microSD ou sur le cloud EZVIZ, elle est également résistante aux intempéries et compatible avec Alexa pour un contrôle vocal pratique.

➡️ Voir l’offre sur la camera extérieure EZVIZ CB8 2K à -28%

Visiophone/Interphone Connecté Video – EZVIZ CP7 2K

L’interphone vidéo connecté EZVIZ CP7 offre une solution pratique et sécurisée pour la gestion des visiteurs à domicile. Avec son système à 2 fils, il est compatible avec les systèmes à 4 fils, offrant une flexibilité d’installation. Doté d’un écran tactile couleur de 7 pouces, il permet de répondre aux visiteurs, de surveiller l’entrée et d’enregistrer des clips vidéo en haute résolution grâce à son objectif 2K offrant un angle de vision de 162 degrés. La vision nocturne infrarouge garantit une surveillance efficace même dans l’obscurité, jusqu’à 5 mètres.

La fonction de contrôle d’accès inclut le déverrouillage via le moniteur intérieur, l’utilisation de puces RFID ou même l’application EZVIZ. La connexion bi-bande assure une connexion Wi-Fi stable et rapide, tandis que la détection intelligente des mouvements humains envoie des notifications mobiles en cas d’activité détectée à la porte d’entrée. Même à distance, il est possible de répondre aux visiteurs et d’ouvrir la porte grâce à l’application, avec la possibilité d’activer la modification de la voix pour une sécurité supplémentaire.

➡️ Voir l’offre sur le visiophone/interphone EZVIZ CP7 2K à -18%

Camera Surveillance WiFi Extérieure à 360° – EZVIZ C8W Pro 2K

La caméra de surveillance extérieure WiFi EZVIZ C8W Pro offre une solution de sécurité avancée pour votre propriété. Avec une résolution de 2K et une rotation panoramique à 360 degrés, elle offre une vue étendue et une qualité d’image supérieure. Dotée d’une détection intelligente des formes humaines et des véhicules grâce à l’IA, elle réduit les fausses alertes et vous informe des activités pertinentes. La fonction de verrouillage du sujet et le suivi automatique par l’IA permettent à la caméra de suivre les mouvements détectés et d’enregistrer l’activité en temps réel.

Avec trois modes de vision nocturne, une vision en couleur avec éclairage, une surveillance en noir et blanc et une transition automatique en couleur lors de la détection de mouvement humain, elle assure une surveillance efficace jour et nuit. L’audio bidirectionnel permet des communications en temps réel avec les visiteurs, tandis que la fonction de défense active déclenche une sirène et des projecteurs en cas de détection d’intrusion, offrant une dissuasion instantanée. En outre, elle est étanche, garantissant des performances fiables dans toutes les conditions météorologiques.

➡️ Voir l’offre sur la camera extérieure à 360° EZVIZ C8W Pro 2K à -37%

Judas Numérique – EZVIZ CP4 1080P

Le EZVIZ CP4 1080P est un judas de porte qui offre une solution de sécurité pratique et efficace pour votre domicile. Doté d’un écran tactile couleur de 4,3 pouces et d’une résolution Full HD 1080p, il permet une visualisation claire et facile des visiteurs. Grâce à sa connexion filaire entre l’écran et la caméra surveillance, il convient à une gamme variée d’épaisseurs de portes et de diamètres de judas. La caméra offre une large couverture visuelle de 166 degrés et une vision nocturne nette jusqu’à 5 mètres, assurant une surveillance fiable jour et nuit.

Intégrant une détection de mouvement PIR de forme humaine, il minimise les fausses alertes et offre une personnalisation de la sensibilité de détection. Avec la fonction d’appel vidéo bidirectionnel et le changement de voix pour la protection de la vie privée, il assure sécurité et commodité. Equipé d’une batterie rechargeable de 4600mAh, il offre une longue durée de vie et permet un stockage flexible avec une carte microSD ou un abonnement au CloudPlay EZVIZ pour un stockage en ligne sécurisé.

➡️ Voir l’offre sur le judas numérique EZVIZ CP4 à -20%

Aspirateur Robot Laveur avec Station – EZVIZ RS2

L’aspirateur laveur robot EZVIZ RS2 offre une solution de nettoyage avancée et pratique pour votre maison. Doté de fonctionnalités automatisées telles que le détachement automatique des serpillères, le lavage et le séchage automatiques, ainsi que le remplissage automatique du réservoir d’eau, il simplifie le processus de nettoyage. La technologie de navigation et de cartographie laser D-ToF crée une carte de votre maison, permettant au robot de planifier efficacement ses missions de nettoyage.

Avec quatre modes de nettoyage flexibles, une batterie intégrée de 5 200 mAh et des réservoirs d’eau généreux, il assure un nettoyage en profondeur dans tous les coins de votre maison. Équipé d’une caméra 3K, il offre une surveillance avancée pour une tranquillité d’esprit supplémentaire. L’application EZVIZ permet un contrôle pratique à distance, tandis que la compatibilité avec Alexa vous permet de démarrer le RS2 avec des commandes vocales simples.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur robot EZVIZ RS2 à -13%

Camera Extérieure à 360° 4MP – EZVIZ C8c

La caméra de surveillance extérieure WiFi EZVIZ C8c 4MP offre une surveillance avancée et complète pour votre propriété. Dotée d’une résolution 2K+ et d’un panoramique/inclinaison, elle capture des images détaillées dans toutes les directions, même la nuit grâce à sa vision nocturne en couleur. Intégrant un algorithme d’IA pour la détection des formes humaines et des véhicules, elle réduit les fausses alertes. Le verrouillage du sujet et le suivi automatique du zoom permettent à la caméra de suivre les mouvements détectés et d’enregistrer l’activité en temps réel.

Avec trois modes de vision nocturne, un stockage flexible sur carte microSD jusqu’à 512 Go et une résistance aux intempéries IP65, elle assure une surveillance efficace dans toutes les conditions. L’audio bidirectionnel et la fonction de défense active offrent une communication en temps réel et une protection supplémentaire, avec déclenchement de sirène et de projecteurs en cas de détection d’intrusion.

➡️ Voir l’offre sur la caméra extérieure à 360° EZVIZ C8C à -25%

Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil 1080P – EZVIZ BC1C

La caméra de surveillance extérieure sans fil EZVIZ BC1C offre une solution de sécurité complète et autonome pour votre propriété. Dotée d’une batterie rechargeable de 7800 mAh offrant jusqu’à 210 jours d’autonomie, elle assure des performances fiables jour et nuit. Sa vision nocturne en couleur 1080P avec deux projecteurs intégrés garantit une clarté d’image même dans l’obscurité totale, tandis que l’audio bidirectionnel permet une communication en temps réel avec les visiteurs via l’application EZVIZ.

La détection de forme humaine et PIR associée à une mémoire eMMC intégrée de 32 Go offre une surveillance intelligente et un stockage local sécurisé. Avec une alarme intégrée, une protection IP66 contre les intempéries, la compression vidéo H.265 et une connectivité WiFi 2,4 GHz, la BC1C est une solution robuste et efficace pour surveiller votre propriété en toutes circonstances.

➡️ Voir l’offre sur la caméra extérieur EZVIZ BC1C à -20%

Caméra Surveillance WiFi Intérieure – EZVIZ C6CN 4MP

La caméra de surveillance WiFi intérieure EZVIZ C6CN 4MP offre une surveillance complète et intelligente pour votre maison. Avec une résolution de 4MP et une rotation panoramique à 360 degrés, elle assure une couverture visuelle complète de la pièce. Grâce à son objectif Starlight, elle offre une vision nocturne claire jusqu’à 10 mètres, même dans des conditions de faible luminosité, avec la possibilité de passer automatiquement en mode noir et blanc lorsque l’éclairage est extrêmement faible.

L’audio bidirectionnel permet des communications en temps réel avec vos proches ou pour dissuader les intrus. Dotée d’une fonction de suivi automatique des mouvements et de détection de forme humaine alimentée par une puce AI avancée, elle assure une surveillance proactive de votre domicile. De plus, la conception de l’obturateur d’intimité garantit une protection de la vie privée en permettant de désactiver l’objectif lorsque nécessaire. Avec un stockage flexible sur carte microSD ou sur le CloudPlay EZVIZ, la C6CN offre une solution de stockage sécurisée pour vos enregistrements.

➡️ Voir l’offre sur la caméra intérieure EZVIZ C6CN à -25%

Aspirateur Robot Laveur avec Station Vidange Automatique Poussière – EZVIZ RE5 Plus

Le robot aspirateur laveur EZVIZ RE5 Plus offre une expérience de nettoyage mains libres et efficace. Après chaque session, il retourne automatiquement à sa base de collecte pour vider la poussière, évitant ainsi le contact quotidien avec les débris. Avec une aspiration puissante de 4000 Pa, il peut aspirer efficacement la saleté ainsi que les poils d’animaux, il ajuste également automatiquement sa puissance sur les tapis pour un nettoyage en profondeur.

Grâce à la technologie de navigation LiDAR et aux détecteurs infrarouges, il évite les obstacles et planifie un itinéraire de nettoyage efficace. Vous pouvez personnaliser les plans de nettoyage via l’application EZVIZ, et est compatible avec les assistants vocaux comme Alexa pour un contrôle mains libres. Avec une batterie longue durée de 4930 mAh, il peut nettoyer jusqu’à 240 minutes en mode silencieux, couvrant jusqu’à 300 m², si la surface est plus grande, il retourne automatiquement à sa station de charge lorsque nécessaire.

➡️ Voir l’offre sur l’aspirateur robot EZVIZ RE5 à -12%