Le matériau le plus léger de la planète a une nouvelle application inattendue : un sac qui coûte une fortune

Coperni, une marque de mode parisienne serait derrière cette invention

C’est plus cher que ce que vous pouvez imaginer

Le monde de la mode de luxe est un lieu où l’exclusivité est marquée par l’innovation et, dans une certaine mesure, l’excentricité. Une marque parisienne connue sous le nom de Coperni a surpris tout le monde avec le lancement du Sac Air Swipe. Il s’agit d’un sac à main qui se transforme à la fois en accessoire de mode très convoité et en un défi technique et de design assez surprenant selon les normes actuelles.

Un sac surprenant

Fabriqué avec de l’aérogel, le solide le plus léger de notre planète, le Sac Air Swipe est étonnant à tous points de vue, même s’il peut nous sembler esthétiquement choquant. Il ne pèse que 33 grammes, soit l’équivalent d’une tranche de pain selon Technabob. Il s’agit d’un sac axé sur le luxe, et c’est son prix qui surprend tout le monde.

En effet, l’aérogel apporte non seulement de la légèreté, mais aussi une résistance exceptionnelle. Dans sa composition, il est constitué à 99% d’air et à 1% de verre, ce matériau est capable de soutenir jusqu’à 4 000 fois son propre poids et de résister à des températures allant jusqu’à 1 200 degrés Celsius. Évidemment, ce sont des caractéristiques excessives pour un sac, après tout, c’est ça le luxe de la mode.

Produire de l’aérogel et l’appliquer sur le sac n’est ni simple ni pas cher. Chaque sac utilise une quantité d’aérogel estimée à environ 1 600 euros, ce qui reflète l’exclusivité et le coût élevé de ce matériau. Bien que Coperni n’ait pas encore révélé le prix final, si l’on prend pour référence les sacs en cuir qui dépassent les 700 euros dans le store de la marque, il ne serait pas surprenant que le Sac Air Swipe atteigne des prix de plusieurs milliers d’euros.

Il est indéniable que la mode et la technologie se fusionnent de plus en plus. Des aspects prosaïques comme rechercher des vêtements par photos aux processus de développement vraiment complexes et surprenants pour tous comme ce Sac Air Swipe, ou des défis techniques tels que transformer un ordinateur en chaussures.

