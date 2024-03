ChatGPT a maintenant un corps : la vidéo inquiétante de Figure 01, le robot humanoïde créé avec OpenAI

Intelligence artificielle (IA)

Figure est une startup spécialisée dans la robotique dirigée par l’entrepreneur Brett Adcock. Elle a récemment présenté un prototype de Figure 01 : tout son logiciel a été créé par OpenAI, l’entreprise qui a développé ChatGPT.

Il prend la pomme. Il trie les déchets. Il prend les assiettes et les verres et les remet soigneusement dans le panier du lave-vaisselle. Il parle. Il choisit les objets et les manipule avec soin. Le tout, affirme la startup Figure, sans aucune commande externe. La vidéo publiée par la startup Figure montre le Figure 01, le robot développé en collaboration avec OpenAI. En pratique, un robot doté des fonctionnalités de ChatGPT intégrées.

Le robot a un torse avec des caractéristiques humanoïdes. Le visage est constitué d’un écran qui s’éclaire avec le logo de OpenAI avant de répondre. Grâce à une longue liste de capteurs, il parvient à comprendre parfaitement le monde qui l’entoure. Les mouvements qu’il peut effectuer rappellent ceux des êtres humains. Le robot est doté de deux membres se terminant par des mains à cinq doigts.

Ce qui est intéressant, c’est le système informatique sur lequel tout repose. Selon Figure, il s’agit d’un nouveau modèle de langage visuel (VLM), un système qui, grâce à une série de capteurs, parvient à combiner les capacités de ChatGPT avec les données provenant du monde extérieur. Les interactions avec les êtres humains se font ensuite simplement grâce à la voix.

Le Figure 01 répond exactement de la même manière que ChatGPT dans les dernières mises à jour. En effet, OpenAI a décidé de lui donner une voix pour rendre ses conversations encore plus fluides. Un choix qui correspond assez bien aux prévisions de Tim Berners Lee, l’inventeur d’internet : « Une des choses que je prévois – mais c’est quelque chose pour lequel nous pourrions devoir lutter – est que nous aurons un assistant IA, en qui nous pourrons avoir confiance, et qui travaillera pour nous, comme un médecin toujours disponible ».

La startup Figure se retrouve ainsi en concurrence directe avec Optimus, le robot lancé par Tesla d’Elon Musk. Lui aussi est un humanoïde qui se déplace grâce à l’intelligence artificielle, bien que dans son cas, tout le logiciel soit basé sur les compétences développées avec la conduite autonome de Tesla.

Figure est une startup de robotique dirigée par Brett Adcock, et en parcourant ses pages, on peut voir que les ambitions sont assez élevées. Parmi les slogans écrits avec des robots brillants en arrière-plan, on peut lire que les robots serviront à remplacer les humains lorsque ceux-ci ne seront pas en nombre suffisant :

« Lorsque nous atteindrons les limites supérieures de notre capacité de production, les humanoïdes se joindront à la main-d’œuvre avec la capacité de penser, d’apprendre et d’interagir en toute sécurité ».