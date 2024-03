Ne mettez pas à jour Minecraft via l’application Xbox pour le moment, cela pourrait effacer vos mondes

Message d’intérêt public : Les joueurs de Minecraft sous Windows devraient éviter de télécharger la mise à jour de mars 2024 via l’application Xbox. Cela pourrait entraîner une perte de données. En attendant qu’un correctif permanent soit trouvé, Microsoft propose une solution de contournement pour corriger en toute sécurité le jeu le plus populaire au monde.

La liste de Microsoft des problèmes connus pour les versions de jeux de mars 2024 comprend un test avertissant les joueurs PC Minecraft que la mise à jour du jeu via l’application Xbox pourrait supprimer leurs mondes. Le problème n’affecte pas les autres lanceurs. On ne sait pas si l’erreur affecte uniquement la version Bedrock, l’édition Java ou les deux.

La société suggère d’utiliser l’outil de réparation des services de jeux pour le moment. Pour ce faire, lancez l’application Xbox sur Windows, cliquez sur votre photo de profil, puis accédez à Assistance > Outil de réparation des services de jeux > Démarrer le dépannage. En cas de succès, Gaming Services devrait mettre à jour vers la version 19.87.13001.0 tout en évitant le problème.

Alternativement, les utilisateurs peuvent télécharger l’outil de réparation depuis le site d’assistance de Microsoft sans ouvrir l’application Xbox. L’exécution du programme ouvre une invite de commande qui vérifiera automatiquement les données et téléchargera toutes les mises à jour requises. Ensuite, une invite O/N apparaîtra, demandant aux utilisateurs de fermer l’outil ou d’envoyer des commentaires à Microsoft.

Ceux qui ont téléchargé Minecraft sur PC Game Pass seront très probablement concernés, car ce service fonctionne principalement via l’application Xbox. Les joueurs qui ont installé le jeu via le Microsoft Store ou le site officiel n’ont signalé aucun problème.

L’test de Microsoft contenait également des informations sur les versions Xbox de MLB The Show 24 et Final Fantasy XIV, qui feront leurs débuts sur la console ce mois-ci.

Minecraft fête ses 15 ans en mai. Malgré son âge, il reste le jeu le plus vendu au monde. L’automne dernier, Mojang a annoncé avoir vendu plus de 300 millions d’exemplaires, soit presque le double des ventes de Grand Theft Auto V. De plus, la popularité de Minecraft n’a pas ralenti : le développeur a vendu plus de 100 millions d’unités au cours des trois dernières années seulement.

Mojang a publié Trials & Trails, la grande mise à jour la plus récente, en juin dernier. Il a introduit un nouveau biome de fleurs de cerisier, des chameaux, un gameplay archéologique et de nouveaux équipements pour aider les joueurs à raconter leurs histoires uniques. La prochaine mise à jour importante, la version 1.21, encore sans titre, est attendue pour mi-2024. L’extension axée sur le combat ajoute un donjon généré de manière procédurale appelé la chambre d’essai, qui contient de nouveaux défis de butin et de combat.

