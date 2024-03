Elon Musk annule l’émission de Don Lemon sur X avant ses débuts "tendu" entretien

WTF ?! Elon Musk a une fois de plus démontré qu’il n’est pas devenu milliardaire en ayant un caractère calme. Le PDG a annulé The Don Lemon Show, qui devait être hébergé exclusivement sur sa plateforme de médias sociaux X, quelques heures après une interview « tendue » entre les deux hommes qui était censée faire partie des débuts de l’émission.

S’adressant à Erin Burnett de CNN, Lemon a déclaré avoir posé à Musk une série de questions sur une variété de sujets au cours de l’interview de 90 minutes.

Lemon a déclaré qu’un domaine dans lequel il avait poussé Musk, qui ne cache pas son aversion pour les journalistes, était la quantité de discours de haine sur X. L’intervieweur voulait savoir si Musk et son entreprise estimaient qu’ils avaient la responsabilité de modérer les contenus haineux sur la plateforme. .

« Je n’ai pas à répondre aux questions des journalistes, Don », a répondu Musk. « La seule raison pour laquelle je fais cette interview, c’est parce que vous êtes sur la plateforme X et que vous l’avez demandé. Sinon, je ne ferais pas cette interview. »

Elon Musk a absolument DÉTRUIT Don Lemon dans son interview. Voici un extrait. Regarde ça. pic.twitter.com/0V93RooPAy – Ian Miles Cheong (@stillgray) 14 mars 2024

Lemon a interrogé Musk sur sa récente rencontre avec Donald Trump, ce à quoi Musk a souligné que l’ancien président ne lui avait pas demandé d’argent. Il y avait également une question sur l’utilisation de kétamine par Musk et si cela poserait un problème pour son habilitation de sécurité gouvernementale. Musk a répondu que non, car il avait une ordonnance pour le médicament.

Lemon a déclaré que Musk lui avait envoyé un texto quelques heures après la fin de l’entretien. Le message disait « contrat résilié ».

Lemon a déclaré qu’il diffuserait toujours l’émission sur YouTube et sur X lundi prochain (18 mars).

Elon Musk annulé #TheDonLemonShow�’� À voir sur YouTube et à écouter partout le lundi 18 mars. pic.twitter.com/AAhnvcY0ny – Don Citron (@donlemon) 13 mars 2024

L’explication de Musk sur la raison pour laquelle l’émission avait été annulée s’est présentée sous la forme d’un message qui disait : « Son [Lemon’s] L’approche était essentiellement « CNN, mais sur les réseaux sociaux », ce qui ne fonctionne pas, comme en témoigne le fait que CNN est en train de mourir. Et, au lieu que ce soit le vrai Don Lemon, c’était en réalité juste Jeff Zucker qui parlait à travers Don, donc il manquait d’authenticité. »

Des épisodes de trente minutes de l’émission Don Lemon devaient être diffusés sur X trois fois par semaine. L’ancienne star de CNN a été renvoyée du réseau en avril dernier en raison de conflits internes avec d’autres membres du personnel et de son parcours court et désastreux en tant qu’animateur d’émission matinale.

En réponse à l’annonce de Lemon selon laquelle il avait été licencié de CNN, Musk a demandé s’il envisagerait de faire son émission sur le site de médias sociaux, qui, selon Musk, a une audience plus large que la chaîne de télévision.

« Elon m’a publiquement encouragé à rejoindre X avec une nouvelle émission, disant que j’aurais son ‘support total’ et que sa ‘place publique numérique est pour tous' », a déclaré Lemon. « J’ai cru Elon et son équipe de direction sur parole selon lesquelles, pour la première fois, ils étaient intéressés à travailler directement avec des voix nouvelles et diverses. »

« Pendant qu’Elon reviendra sur sa parole, je redoublerai mon engagement en faveur de la liberté d’expression »,

Musk a l’habitude de riposter contre ceux qui, selon lui, lui ont fait du tort. Au milieu d’une querelle avec le patron de Disney, Bob Iger, en décembre, Musk a supprimé l’application Disney+ de certains véhicules Tesla sans donner de raison aux propriétaires.



