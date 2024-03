Voici comment NVIDIA améliore les performances en jeu et qualité du streaming grâce à l’IA

Avec la montée en puissance de l’IA, les entreprises intègrent rapidement cette technologie dans leurs produits, logiciels et leurs flux de travail. NVIDIA se distingue en tant que pionnier de ce mouvement, notamment avec l’introduction des technologies RTX aux côtés des premiers GPU grand public conçus pour le calcul IA.

Démocratisation des applications reposant sur l’IA

L’investissement de NVIDIA dans l’IA sur les PC et les stations de travail a donné des résultats remarquables, avec 500 applications alimentées par l’IA émergeant, bénéficiant à plus de 100 millions d’utilisateurs. Notamment, les GPU GeForce RTX offrent des capacités IA génératives, permettant des expériences de jeu plus fluides avec un nombre d’image par seconde plus élevés. Ces avancées sont renforcées par les cœurs Tensor, des accélérateurs IA intégrés aux PC muni de l’un des derniers modèles de la série RTX et aux stations de travail NVIDIA RTX, améliorant les performances IA.

L’utilisation de l’IA pour améliorer la lecture de vidéos, clarifier le son et le streaming

Au-delà des « power-users », les cartes graphiques RTX de NVIDIA offrent des fonctionnalités conçues pour bénéficier à tous les utilisateurs. La société a récemment introduit Chat with RTX, un chatbot alimenté par l’IA qui fonctionne localement sur les PC équipés de GeForce RTX et les stations de travail NVIDIA RTX, privilégiant la confidentialité des utilisateurs.

Ces GPU offrent également des capacités de mise à l’échelle vidéo (upscaling), améliorant sans effort les vidéos de basse résolution en qualité 4K, et améliorant la plage dynamique d’un simple clic. De plus, l’application NVIDIA Broadcast, accessible à tous les utilisateurs de GPU RTX, améliore les visioconférences et les diffusions en direct (streaming) en supprimant les bruits de fond et en offrant des fonctionnalités de flou d’arrière-plan. Elle améliore également la qualité de l’image grâce à la suppression du bruit vidéo.

Des jeux plus fluides et immersifs grâce à la technologie DLSS 3.5 et le Ray Tracing

L’IA a considérablement amélioré l’expérience de jeu ces dernières années, et NVIDIA poursuit cette tendance avec DLSS 3.5 et Ray Reconstruction. Cette technologie enrichit l’esthétique visuelle, offrant aux joueurs une expérience plus immersive.

L’engagement de NVIDIA en matière d’innovation est évident, avec plus de 500 jeux et applications utilisant désormais le ray tracing, le DLSS et les technologies alimentées par l’IA. DLSS 3.5 promet de révolutionner les expériences de jeu, offrant des interactions améliorées avec les personnages du jeu et remasterisant les jeux classiques pour une jouabilité améliorée. De plus, NVIDIA utilise l’IA pour automatiser les tâches répétitives des créateurs, leur permettant de libérer pleinement leur créativité.

ACE For Games, une IA pour créer des jeux vidéos

NVIDIA révolutionne également la conception de jeux vidéo avec les dernières GeForce RTX, offrant une intégration plus avancée de l’IA dans le processus créatif. L’annonce phare lors du CES 2024 à Las Vegas était ACE For Games, une IA générative qui transforme la création de jeux vidéo. Avec plus de 100 millions de GPU GeForce RTX dans le monde, les dernière cartes graphiques RTX offrent des améliorations significatives en matière de traitement IA, promettant une expérience de jeu, de création et de productivité plus immersive.

Avec jusqu’à 836 billions d’opérations par seconde, ces GPU rendent l’IA accessible au quotidien. NVIDIA s’engage à faciliter l’accès à l’IA tout en garantissant la confidentialité et l’optimisation des coûts.