La technologie moderne sur le lieu de travail est liée à un moindre bien-être des employés, selon une étude

En bref : Les entreprises adorent les technologies modernes sur le lieu de travail telles que les trackers, les caméras, l’IA, le ML, l’automatisation et la robotique. Ils peuvent améliorer l’efficacité, augmenter la production et améliorer les résultats, mais quel effet ont-ils sur les employés qui doivent travailler à leurs côtés ? Selon une nouvelle étude, la technologie contemporaine a souvent un impact négatif sur la qualité de vie des travailleurs.

Thinktank L’Institut pour l’avenir du travail a interrogé plus de 6 000 personnes pour découvrir comment quatre catégories de technologies sur le lieu de travail affectaient leur bien-être.

L’étude a révélé qu’une exposition accrue à trois de ces catégories avait tendance à aggraver l’état mental et la santé des travailleurs.

Les trois domaines qui ont le plus d’impact négatif sur les personnes sont les technologies portables et de télédétection, qui couvrent les caméras de vidéosurveillance et les trackers portables ; la robotique, composée de machines automatisées, de véhicules autonomes et d’autres équipements ; et, sans surprise, les technologies liées à l’IA et au ML, qui incluent tout, de la gestion décisionnelle à la biométrie.

Une seule de ces catégories s’est avérée bénéfique pour les employés, et elle existe depuis des décennies : les technologies TIC telles que les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones et les outils de messagerie en temps réel.

Les entreprises sont actuellement amoureuses de l’IA générative, se vantant de la manière dont elle rationalise le travail et réduit les coûts. Beaucoup prétendent que cela ne fera qu’augmenter les emplois et non les remplacer. Pourtant, nous assistons à un nombre record de licenciements dans le secteur technologique. Dans certains cas, l’IA générative est citée comme l’une des raisons – ou la seule – des licenciements. Un rapport de juillet dernier a révélé que les craintes concernant l’IA et les pertes d’emploi poussent certains dirigeants du secteur technologique à boire et à se droguer.

Ceux qui travaillent devant un ordinateur ne sont pas les seuls à s’inquiéter pour leur gagne-pain. L’automatisation mécanique progresse à un rythme rapide. BMW a annoncé au début de l’année qu’il ajouterait des robots humanoïdes à ses usines de fabrication, Samsung a déclaré qu’il prévoyait d’ici six ans des usines de fabrication entièrement automatisées et à frais humains, et Amazon, qui a été critiqué pour son utilisation de trackers et de caméras pour surveille les travailleurs, dispose déjà de robots ressemblant à des humains qui travaillent aux côtés d’une myriade d’autres robots dans certains de ses entrepôts.

Le Dr Magdalena Soffia, l’auteur principal de l’étude, a déclaré au Guardian que le problème ne venait pas nécessairement des nouvelles technologies elles-mêmes, mais de la manière dont elles sont adoptées sur le lieu de travail.

« Nous ne voulons pas prétendre qu’il existe une sorte de déterminisme quant aux conséquences de la technologie en termes de bien-être », a-t-elle déclaré. « Nous disons que cela dépend vraiment du contexte : de nombreux facteurs structurels, des conditions environnementales, de la manière dont il est conçu et de la manière dont il est déployé. Donc beaucoup de décisions humaines. »

La technologie moderne rend-elle la vie professionnelle misérable ?

