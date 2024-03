Maintenant, vous pouvez utiliser GPT-4 Turbo gratuitement grâce à Microsoft Copilot

Copilot serait l’IA gratuite la plus puissante actuellement sur le marché

Microsoft est le principal promoteur de ChatGPT et de sa société de développement : OpenAI

Copilot est sans aucun doute l’une des façons les plus abordables et simples d’utiliser GPT-4. Que vous soyez un utilisateur payant ou gratuit, vous aurez accès à GPT-4, ce qui est toujours une bonne nouvelle car c’est l’un des modèles les plus rapides et les plus utiles du marché. Cependant, il semble que Microsoft ait maintenant fait volte-face sur ses politiques et va permettre l’utilisation gratuite de GPT-4 Turbo de manière accessible et pour tous les utilisateurs.

Les doutes sur pourquoi cette décision a été prise sont nombreux, car c’est le modèle le plus exigeant et donc le plus cher. Cependant, examinons les raisons qui pourraient se cacher derrière tout cela, mais il est d’abord nécessaire de jeter un œil aux tests.

GPT-4 Turbo arriverait sur Copilot dans sa version gratuite

Mikhail Parakhin sur X (anciennement Twitter) est celui qui a fait éclater cette nouvelle. Il semble qu’à partir de maintenant, GPT-4 Turbo sera disponible pour tous les utilisateurs de manière accessible et simple. Il s’agit de la meilleure version actuelle de GPT, ce qui a incité tout le monde à se demander ce que Microsoft gagne en apportant le meilleur modèle de langage IA sur le marché de manière si surprenante.

After quite some work, GPT4-Turbo replaced GPT-4 in the Copilot free tier. Pro users can still choose the older model, if prefer (there is a toggle). — Mikhail Parakhin (@MParakhin) Mars 12, 2024

Il semble que, selon cet important informateur sur les IA, elle serait disponible à la fois en mode précis et créatif, ce qui nous permettra de l’utiliser pour diverses tâches sans aucun problème.

Les raisons pour lesquelles Microsoft Copilot a décidé de faire une grande mise à jour sont assez obscures, mais il y a de nombreux points en faveur de l’idée que cela pourrait signifier que GPT-4.5 arrivera très bientôt, l’IA la plus puissante du marché à ce jour, qui servira de tremplin pour l’arrivée de GPT-5, une IA qui est déjà en cours de développement mais qui a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’arriver sur le marché.

Cela signifierait que les utilisateurs payants auront accès au futur GPT-4.5 dès sa sortie, tandis que les autres resteront avec le modèle GPT-4 Turbo, qui est déjà assez puissant et fonctionne très bien. Cette manœuvre est remarquable si elle est vraie, car ils auraient amélioré les conditions des utilisateurs gratuits avant même l’arrivée de la nouvelle version, établissant une certaine égalité avec ceux qui paient (plus de vingt euros par mois) par rapport à ceux qui accèdent gratuitement au service.