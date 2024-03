Stratolaunch réalise le premier vol propulsé d’un véhicule d’essai hypersonique

La pointe du progrès : Une société aérospatiale américaine, Stratolaunch Systems, vise à développer le premier véhicule d’essai hypersonique réutilisable et financé par le secteur privé. Le procès de cette semaine montre que l’entreprise progresse vers cet objectif malgré des débuts compliqués.

Stratolaunch Systems a effectué le premier vol propulsé de son véhicule d’essai Talon-A, le qualifiant d’étape importante dans le développement d’une capacité de test hypersonique réutilisable. L’avion porte-avions géant à six moteurs de la société, surnommé Roc – le plus grand avion du monde – a décollé du port aérien et spatial de Mojave en Californie avec le véhicule d’essai. Le Roc a transporté l’avion d’essai désigné TA-1 attaché à son aile massive à une altitude prévue, puis a été lancé au large de la côte centrale de la Californie, pour finalement atterrir dans l’océan Pacifique.

Les objectifs du vol d’essai comprenaient un lancement en vol en toute sécurité, l’allumage du moteur, une accélération, une montée d’altitude soutenue et un atterrissage contrôlé sur l’eau. La société affirme que le véhicule a réussi avec brio tous les paramètres de test. Notamment, le moteur-fusée Hadley du TA-1, conçu pour pousser l’engin à des vitesses hypersoniques, l’a propulsé pendant environ 200 secondes pendant le vol d’essai.

Le président et chef de la direction de Stratolaunch, Zachary Krevor, a déclaré que le TA-1 avait atteint des vitesses supersoniques élevées approchant (mais ne dépassant pas) Mach 5 et collecté d’énormes quantités de données. Cependant, il a refusé de partager des informations spécifiques sur l’altitude et la vitesse du test en raison de certains accords clients confidentiels. La prochaine étape consiste à utiliser les données collectées pour préparer le premier vol réutilisable du TA-2 plus tard cette année.

Stratolaunch progresse également dans la fabrication du TA-3, le deuxième véhicule entièrement réutilisable de la gamme de produits Talon-A, ainsi que dans le début des modifications de sa plate-forme de lancement supplémentaire, le Spirit of Mojave, un Boeing 747-400 modifié acquis auprès de Vente en faillite de Virgin Orbit.

Grounded en 2011 par le regretté cofondateur de Microsoft, Paul Allen, l’objectif initial de Stratolaunch était de lancer un véhicule orbital depuis le Roc. Cependant, il s’est finalement concentré sur les essais en vol hypersoniques. Tout ce qui vole à une vitesse supérieure à Mach 1 (la vitesse du son) est considéré comme supersonique. Le vol hypersonique est tout simplement plus rapide que cinq fois la vitesse du son ou Mach 5. À cette fin, Stratolaunch n’a pas tout à fait rempli sa mission. Cela dit, l’entreprise progresse.

Le mois dernier, dans le cadre de sa préparation pour le premier vol propulsé du Talon-A, Stratolaunch a effectué un vol de transport captif avec le TA-1. C’était la deuxième fois que le Roc transportait un véhicule Talon avec du propulseur actif. L’ensemble du vol a duré au total 4 heures et 29 minutes.

Dans ce cas, l’objectif principal du test était d’évaluer le système de propulsion du Talon-A et les environnements de vol tout en transportant du propulseur actif. L’objectif secondaire de la mission était de vérifier les systèmes de télémétrie tandem du Roc et du TA-1 avec les moyens de communication à distance. Ce test a également été un succès complet.

