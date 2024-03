Ces cellules transparentes peuvent transformer les fenêtres en panneaux solaires : les données sur la perovskite

Le Korea Institute of Energy Research (KIER) a annoncé avoir atteint des niveaux records en termes de puissance et d’efficacité dans les cellules solaires semi-transparents à base de pérovskite. L’objectif des chercheurs est de surmonter les principales limites des panneaux solaires actuellement disponibles, à savoir le besoin d’espace et l’impact esthétique.

Dans le cadre de la transition vers la neutralité carbone, c’est-à-dire en atteignant un équilibre entre les émissions produites et l’absorption de carbone, les énergies renouvelables joueront un rôle décisif. Parmi elles, les chercheurs et les ingénieurs se concentrent principalement sur le renforcement des outils pour exploiter l’énergie solaire, considérée aujourd’hui comme la principale source pour la réalisation de la transition énergétique et de la décarbonisation.

Dans cette optique, une bonne nouvelle nous vient de la Corée du Sud, où l’organisme national de recherche, le Korea Institute of Energy Research (KIER), a récemment atteint un jalon important en matière de technologies de pointe pour le stockage d’énergie solaire. Les scientifiques de l’institut ont en effet annoncé une avancée dans la conception des cellules solaires semi-transparentes en pérovskite.

Il s’agit d’un minéral particulier qui, en raison de ses propriétés spécifiques, pourrait révolutionner le secteur photovoltaïque, comme le prouvent déjà plusieurs projets et recherches. Les cellules solaires semi-transparentes en sont un exemple.

Les nouveautés en provenance de Corée du Sud

Les scientifiques du KIER ont annoncé avoir atteint un nouveau record d’efficacité et de puissance dans les cellules solaires en pérovskite : les données obtenues parlent d’une efficacité de 21,68%, ce qui les rend les plus performantes parmi les cellules solaires en pérovskite utilisant des électrodes transparentes au monde. De plus, elles seraient capables de conserver l’énergie solaire qu’elles emmagasinent pendant une longue période, garantissant une efficacité initiale de 99% même après 240 heures de fonctionnement.

Ces cellules semi-transparentes pourraient constituer un tournant majeur dans le secteur de l’énergie solaire, car une fois installées dans les fenêtres des bâtiments, elles pourraient les transformer en collecteurs d’énergie solaire, parfaitement intégrés à l’environnement. En d’autres termes, cela pourrait signifier transformer les fenêtres en panneaux solaires.

Les potentiels des cellules solaires semi-transparentes

Pour concrétiser ce projet, expliquent les scientifiques coréens, il est nécessaire de remplacer les électrodes métalliques qui constituent les cellules solaires opaques conventionnelles par des électrodes transparentes permettant le passage de la lumière.

Cependant, la réalisation de cette transition n’a pas été facile : les premiers tests sur des matériaux semi-transparents ont en effet montré une nette réduction des propriétés de transport de charge et de la stabilité des cellules. Bien que les causes du problème n’étaient pas initialement claires, les scientifiques coréens ont réussi à l’identifier et à le résoudre grâce à des études spécifiques en laboratoire.

L’équipe de recherche a ensuite appliqué les résultats obtenus en laboratoire à la réalité, en lançant la production des premières cellules solaires tandem bifaciales du pays utilisant la lumière réfléchie par la face arrière et celle incidente à partir de la surface avant.

Le secteur des cellules solaires semi-transparentes en pérovskite suscite depuis quelques années un grand intérêt et des investissements importants, car il pourrait constituer une solution à certains des principaux obstacles à une application massive des panneaux solaires, à savoir la disponibilité d’espace physique nécessaire à leur installation et leur impact esthétique sur le paysage, un aspect critiqué par de nombreux acteurs.

Transformer les fenêtres traditionnelles en collecteurs d’énergie solaire, comme le promettent les cellules solaires en pérovskite, pourrait offrir une solution capable de s’intégrer à l’environnement sans nécessiter d’espaces supplémentaires dédiés.