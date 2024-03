Final Fantasy XVI pourrait arriver très prochainement sur PC, démo prévue avant le lancement

Quelque chose à espérer: Bien que des informations détaillées sur la sortie PC de Final Fantasy XVI n’aient pas encore été publiées, Square Enix a déclaré que l’attente ne devrait pas être très longue. Des informations antérieures ont conseillé aux fans de ne pas s’attendre à une conversion PC si tôt. Par exemple, les entrées récentes de la série ont connu de longs écarts entre les versions PlayStation et PC, mais FFXVI – lancé sur PlayStation 5 en juin dernier – pourrait connaître un redressement plus rapide.

Le producteur Naoki Yoshida a récemment déclaré à Game Informer que le port était dans ses dernières étapes d’optimisation. Bien que la société n’ait pas encore divulgué de date de sortie ni de caractéristiques du système, Yoshida espère révéler ces informations relativement prochainement. Il a mentionné que cela serait dans moins d’un an, mais n’a pas précisé si ce calendrier fait référence à la version finale ou quand Square Enix publiera les détails de la version.

Une sortie en 2024 raccourcirait la période d’exclusivité de la console par rapport aux précédents jeux Final Fantasy. Par exemple, la version PC de Final Fantasy XV est sortie deux ans après les versions PlayStation et Xbox, et Final Fantasy VII Remake est arrivé sur PC un an et demi après sa sortie sur PlayStation.

Yoshida avait précédemment confirmé que le développement de la version PC de Final Fantasy XVI n’avait commencé qu’après la sortie de l’édition PS5 en juin 2023. De plus, une bobine PlayStation 2022 mentionnait brièvement une période d’exclusivité de six mois pour le jeu, qui aurait pris fin au début. de cette année.

Une autre question en suspens est de savoir quelle vitrine PC hébergera Final Fantasy XVI. Final Fantasy VII Remake a été exclusif à Epic Games Store pendant environ six mois, suivi par Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, exclusif à Steam.

Chaque fois que les détails de la version PC de Final Fantasy XVI apparaîtront, Yoshida a déclaré qu’ils incluraient une configuration système relativement élevée. Il avait précédemment confirmé que le jeu nécessiterait un SSD, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit de la première entrée conçue spécifiquement pour la PS5. La démo devrait offrir l’opportunité de comparer le jeu.

Pendant ce temps, les fans attendent également des détails sur le deuxième pack d’extension de Final Fantasy XVI, The Rising Tide. La première extension, Echoes of the Fallen, a été lancée en décembre au prix de 9,99 $, introduisant un nouvel emplacement, une nouvelle quête et un nouvel équipement. The Rising Tide devrait sortir ce printemps, la version PC inclura donc probablement les deux extensions.

Une conversion PC de Final Fantasy VII Rebirth, récemment lancé sur PS5, est probablement plus tard dans le futur.

