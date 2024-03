Microsoft affirme que les utilisateurs peuvent désormais désinstaller définitivement OneDrive sous Windows

En un mot: Microsoft fait de OneDrive la solution de stockage cloud standard pour Windows depuis un certain temps déjà, au point de contrarier les utilisateurs. L’entreprise fait généralement tout ce qu’elle peut pour entraver le choix des utilisateurs quant à la manière de gérer le service, mais les choses semblent commencer à changer.

Microsoft propose désormais des instructions détaillées sur la façon de désactiver ou même de désinstaller une fois pour toutes l’application native OneDrive sous Windows. Malgré ses efforts antérieurs pour encourager les utilisateurs à adopter sa solution de stockage cloud – allant jusqu’à inciter les utilisateurs à quitter l’application OneDrive – de nouveaux défis politiques, notamment au sein de l’Union européenne, semblent avoir un impact sur la stratégie marketing de Redmond.

Repéré pour la première fois par Neowin, un nouveau guide de dépannage OneDrive aborde la résiliation appropriée du service. Ce guide étape par étape est destiné à ceux qui souhaitent désactiver, désactiver ou désinstaller OneDrive. Cependant, Microsoft recommande simplement de « dissocier » le client comme alternative plus simple pour ceux qui ne souhaitent plus utiliser le service.

Après avoir dissocié OneDrive sous Windows (ou macOS), les utilisateurs auront toujours accès à leurs fichiers en se connectant à OneDrive.com. De plus, OneDrive peut être « masqué » ou désinstallé, comme l’explique Microsoft, cette option étant disponible sur « certaines versions » de Windows ainsi que sur les appareils mobiles Android et iOS.

Le guide contient cependant des instructions contradictoires, suggérant initialement que OneDrive est « intégré » directement dans Windows 10/11 et ne peut pas être désinstallé, mais simplement masqué. Il précise ensuite que OneDrive peut effectivement être désinstallé du système en toute sécurité sans risquer la perte des données déjà stockées sur le service.

La désinstallation de OneDrive implique simplement d’accéder à la page Paramètres Windows pour les applications installées, de localiser OneDrive et de sélectionner Désinstaller. Cette option est disponible sous Windows 10 et 11, les seuls systèmes d’exploitation pour lesquels Microsoft propose actuellement un support. Les utilisateurs de Windows 8.1, cependant, semblent incapables de supprimer OneDrive du système vieillissant.

La nouvelle approche de Microsoft en matière d’intégration féroce des services et des produits pourrait être une réponse au Digital Markets Act (DMA) européen, un cadre juridique qui impose de nouvelles obligations aux contrôleurs d’accès numériques. Les utilisateurs européens de Windows 11 peuvent désormais désinstaller diverses applications « système », notamment Bing Search et même Edge, comme l’a confirmé Microsoft – une décision auparavant considérée comme « impossible » en raison de l’intégration dite profonde du navigateur Web et du système d’exploitation.

