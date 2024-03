Qui est le YouTuber qui se battra contre Mike Tyson sur le ring : l’histoire de Jake Paul

Le 20 juillet, Mike Tyson affrontera Jake Paul. La légende de la boxe se battra contre l’un des YouTubers les plus connus aux États-Unis. Le combat sera diffusé sur Netflix.

Jake Paul, né en 1997. Cheveux blonds, barbe claire, tatouages ​​éparpillés et physique entraîné. Il y a un peu plus de dix ans, il n’y aurait pas eu beaucoup à ajouter à sa biographie. À partir de 2013, il est devenu l’un des premiers créateurs nés avec les réseaux sociaux: il a commencé sur Vine, a grandi sur YouTube et est devenu célèbre avec son frère Logan, l’un des créateurs les plus connus aux États-Unis. En 2018, il a décidé de monter sur le ring et de se consacrer à la boxe. Il affrontera Mike Tyson le 20 juillet.

Officiellement, c’est un combat entre les poids lourds. Moins officiellement, le duo de boxeurs est peut-être l’un des plus étranges jamais rencontrés sur un ring. Mike Tyson a un nombre décent de titres mondiaux, sa série de victoires s’interrompt juste au moment où il était en prison pour purger une condamnation pour viol. Tyson a 31 ans de plus que Paul et s’est officiellement retiré du ring en 2005. Le combat sera diffusé sur Netflix.

La carrière de Jake Paul sur le ring

En bon créateur, Paul a déjà commencé à monétiser l’attente de cet événement. Le 7 mars, il a publié une vidéo sur YouTube annonçant à sa famille son combat avec Tyson. Les réactions sont assez surprises même si les contacts entre Paul et Tyson ont commencé il y a quelques années. Paul lui-même raconte que la première fois qu’il a vu Tyson était en 2020, lorsque sa carrière de boxeur débutait juste.

Depuis ce moment, Paul a publiquement déclaré vouloir combattre Tyson. Finalement, le combat a été organisé. De plus, avec la diffusion sur Netflix, Paul a également réussi à saisir une tendance marquée par la plateforme ces dernières années: investir davantage dans les événements sportifs. Le combat a été organisé au AT&T Stadium d’Arlington, au Texas. Cet équipement a une capacité de 80 000 places.

Le combat contre Tyson est certainement le plus important de la carrière de boxe de Jake Paul, mais ce n’est pas le premier que le YouTuber organise avec d’anciennes gloires de la lutte. Dans la version anglaise de sa page Wikipedia, il y a tout un chapitre consacré aux combats avec les « Retired UFC fighters ». L’UFC est le circuit dans lequel certains des plus importants athlètes d’arts martiaux mixtes au monde combattent. Le premier combat avec l’un de ces anciens champions a eu lieu en 2021. Son adversaire s’appelait Ben Askern: Paul l’a vaincu par KO technique au premier tour.

La vidéo dans laquelle Jake Paul annonce le combat à sa famille