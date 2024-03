Il existe un plan radical pour arrêter la fonte des glaces du « glacier du jugement dernier » : c’est incroyablement cher

La fonte des glaces est préoccupante et pourrait affecter des millions de personnes à travers le monde

Le niveau de la mer pourrait augmenter de manière drastique si le « glacier du jugement dernier » fond

La fonte des glaciers et de la glace de l’Antarctique est un problème de plus en plus préoccupant qui a aggravé les conditions de vie de nombreuses sociétés vivant près de la mer. Beaucoup d’autres sont menacées par ces changements, il est donc vital pour tous les humains de la planète de trouver un moyen d’arrêter le changement climatique et la fonte des pôles. Une équipe de géoingénieurs des universités de Lapland et de Cambridge s’est mise à l’œuvre et a un plan ambitieux pour arrêter la fonte d’un glacier. Même s’il s’agît d’un plan incroyablement coûteux.

La fonte, un futur inquiétant

L’élévation du niveau de la mer représente une menace très importante pour des millions de personnes dans des régions telles que les Pays-Bas, l’Indonésie, les États-Unis et notre propre pays, la France. L’un des glaciers les plus critiques est le glacier Thwaites, connu sous le nom de glacier du jugement dernier. Ce glacier joue un rôle fondamental et inestimable en bloquant les eaux chaudes de la mer, empêchant ainsi la fonte d’autres glaciers qui pourraient entraîner une augmentation du niveau de la mer allant jusqu’à 3 mètres, c’est-à-dire qu’il sert de mur fondamental pour empêcher d’autres glaciers de suivre le même chemin, comme l’indique Business Insider.

Actuellement, la fonte du glacier Thwaites contribue à 4% de l’élévation globale du niveau de la mer, ayant perdu un milliard de tonnes de glace au cours des vingt-quatre dernières années. Il s’agit vraiment d’un chiffre incroyable. Cela peut sembler peu, mais nous sommes vraiment face à un glacier unique, et ce pourcentage pourrait rapidement augmenter si l’eau chaude pouvait accéder aux autres glaciers.

Face à cette situation, une équipe de géoingénieurs de l’Université de Cambridge a proposé une solution aussi courageuse que compliquée : l’installation de rideaux sous-marins de 100 kilomètres pour empêcher l’eau de mer chaude d’atteindre et de faire fondre les glaciers. Le principal défi de cette approche est précisément le coût financier, qui théoriquement s’élèverait à 50 milliards de dollars.

L’Université de Cambridge est en train de développer la technologie nécessaire pour ce projet ambitieux, avec des plans pour la tester à l’été 2025 dans les canaux entourant l’université elle-même. Si le test est concluant, il sera alors envisagé de savoir s’il vaut la peine de porter le projet à une échelle beaucoup plus grande.

Cependant, c’est une course contre la montre, car cela représente un défi technique face à une urgence de plus en plus pressante, car la fonte de ces masses de glace s’accélère, entraînant le déplacement d’espèces comme les pingouins qui ont vécu dans cet environnement pendant des milliers d’années et causant des problèmes dans une grande partie du monde.

Les traces de la fonte se font de plus en plus ressentir

Le réchauffement climatique conduit à la fonte des glaces partout, et pas seulement dans les mers. Cela a inévitablement conduit à des changements dans les conditions de vie de millions de personnes. Le pergélisol a libéré des animaux qui étaient congelés depuis des milliers d’années, mais a également changé le mode de vie des communautés à travers le monde.

De plus, les zones glacées où la pureté de la glace est totale servent à mener des expériences qui nous permettent de mieux comprendre la planète, comme celles de la base minière en Antarctique.

