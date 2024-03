La plus ancienne forêt du monde est toujours debout, mais il existe de nombreux animaux antérieurs à elle

Il y a une forêt qui est la plus ancienne du monde selon la science, et sa datation nous ramène à des centaines de millions d’années en arrière

Elle a légèrement dépassé celle qui était considérée jusqu’à présent comme la plus vieille forêt du monde

Nous avons toujours pensé que les arbres ont toujours été présents sur notre planète. Après tout, ce sont des êtres qui vivent des milliers d’années et qui ont perduré tout au long de l’histoire de manière notable. Ils sont une source inestimable de ressources et favorisent la vie humaine de bien des façons, il est presque impossible d’imaginer qu’ils n’ont pas été présents depuis le début de la vie sur Terre. Cependant, l’oxygène que nous respirons provient des algues et d’autres plantes, et en réalité, les arbres, bien qu’ils apportent une contribution importante, ne le font pas autant que nous le pensons.

En réalité, Bill Gates pense que planter des arbres pour lutter contre le changement climatique est absurde, car d’autres mesures sont nécessaires pour l’arrêter.

Alors, quand les forêts ont-elles commencé à exister ? Nous avons maintenant des chronologies approximatives, car la plus ancienne forêt du monde a été découverte en Angleterre, surpassant celle qui détenait jusqu’à présent le record.

La plus ancienne forêt du monde

Le sud-ouest de l’Angleterre abrite la plus ancienne forêt du monde. Elle a été datée d’une ancienneté de 390 millions d’années et se trouve entre les régions de Somerset et Devon. Cette découverte dépasse le précédent record dans l’État de New York, aux États-Unis, d’une forêt datant de 386 millions d’années et a été découverte il y a quelques semaines à peine, et documentée dans un article de la Journal of Geological Society.

La chronologie de cette forêt la place au Dévonien moyen, une période qui s’étend de 393 à 383 millions d’années en arrière, une époque qui était auparavant associée uniquement à des fossiles de plantes, mais pas d’arbres. Cependant, des arbres en position de croissance et un groupe éteint lié aux fougères et aux spermatophytes, connu sous le nom de cladoxyléopsides, ont été découverts sur ce site.

Les cladoxyléopsides ont démontré une capacité remarquable à agir en tant qu’agents biogéomorphiques, transformant de manière assez importante l’environnement dans lequel ils se trouvaient. Cette découverte constitue la plus ancienne preuve d’une forêt fossile dans le monde, ce qui nous permet de mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons et celui dans lequel les espèces qui l’ont peuplé il y a tant de millions d’années se sont déplacées. Nous devons prendre en compte que les ancêtres des êtres humains les plus anciens sont datés d’il y a cinq millions d’années, nous parlons donc de chronologies vraiment anciennes.

En plus des arbres, des traces d’anciens arthropodes ont été trouvées sur le site, ce qui démontre la complexité de l’écosystème à une époque aussi éloignée de l’histoire de notre planète. Cependant, il est assez curieux de noter que nous avons des témoignages de l’existence de requins (plus précisément de leurs ancêtres) il y a 400 millions d’années, ce qui signifie qu’ils sont techniquement plus anciens que les arbres eux-mêmes.

En résumé: