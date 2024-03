Les profondeurs des océans ont toujours gardé de grands mystères : une méduse biohybride les résoudra

Les profondeurs océaniques ont toujours été un terrain difficile à explorer en raison des hautes pressions

Les méduses biohybrides pourraient résoudre les problèmes d’exploration des profondeurs

Les méduses sont des animaux assez complexes et surprenants. Esthétiquement, elles captent fortement l’attention, tandis que, d’autre part, elles nous préoccupent lorsque nous allons à la plage et parfois il y a un drapeau noir à cause d’elles. Cependant, elles ont des conditions de vie si absolument surprenantes qu’elles ont suscité l’intérêt de l’homme pour mener des études sur les profondeurs océaniques.

Voyons pourquoi une équipe de scientifiques a créé des méduses biohybrides et quels sont leurs objectifs à long terme.

Démêler les mystères des profondeurs avec un allié inattendu

Des chercheurs de l’Institut de Technologie de Californie ont développé des méduses biohybrides, exploitant l’efficacité de ces créatures marines pour se déplacer dans l’eau, et ils l’ont publié dans un article pour la revue Bioinspiration & Biomimetics. Pour améliorer leur capacité de nage, l’équipe dirigée par John Dabiri, professeur de centenaire d’Aéronautique et d’Ingénierie mécanique, leur a incorporé des éléments électroniques et une prothèse en forme de chapeau, ce qui leur permet de nager de manière plus efficace et aérodynamique.

La capacité de survie dans des environnements variés fait des méduses un support de recherche formidable. Elles sont présentes en surface, mais aussi dans les profondeurs abyssales, en plus d’être présentes dans les eaux froides, mais aussi dans les eaux tempérées et chaudes. En résumé, leur capacité d’exploration recèle de nombreux secrets que cette équipe souhaite démêler. Le manque de connaissances des océans par les humains trouve son origine dans la difficulté de s’adapter à cet environnement en raison des hautes pressions, de sorte que des phénomènes tels que les vagues fantômes n’étaient que des mythes, qui plus tard se sont avérés réels.

Auparavant, ces méduses avaient été implantées avec quelque chose de similaire à un stimulateur cardiaque pour augmenter leur vitesse. De plus, pour évaluer l’efficacité de la prothèse et du stimulateur cardiaque, une sorte de tapis roulant aquatique a été conçu pour reproduire les conditions des océans les plus profonds. Les expériences ont montré que les méduses équipées de ces améliorations peuvent nager jusqu’à 4,5 fois plus vite que les méduses non modifiées, ce qui permettrait une recherche beaucoup plus solide, fiable et rapide.

En comparant les coûts, le prix total par méduse est d’environ 20 dollars, tandis que la location d’un bateau de recherche coûte 50 000 dollars par jour. Ainsi, il est clair que la science recherche de manière ingénieuse des moyens moins coûteux de recherche, tandis que les méthodes passées ne sont plus aussi utiles que nous le pensions.

Il existe de nombreux secrets dans les océans que nous ne connaissons pas encore, tels que la découverte de sphères mystérieuses au fond de la mer. Maintenant, avec des méduses biohybrides, nous pourrions trouver le moyen de les démêler et de mieux comprendre ces territoires.

