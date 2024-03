AMD détaille les exigences de certification FreeSync mises à jour pour les moniteurs et les téléviseurs

Prospectif : Introduite pour la première fois en 2015, la solution FreeSync Variable Refresh Rate (VRR) d’AMD offrait des expériences sans déchirures ni saccades dans certaines conditions. Le hardware de jeu actuel est plus puissant que jamais et les moniteurs ont beaucoup progressé au cours des neuf dernières années.

En septembre 2023, AMD a mis à jour les exigences officielles du niveau FreeSync pour les moniteurs et téléviseurs de jeu. Plus récemment, la société a révélé ce que ces changements signifient pour les consommateurs et comment l’évolution incessante du hardware PC et de jeu a affecté sa technologie VRR.

En 2015, les moniteurs 60 Hz étaient plus que satisfaisants pour les jeux. Les puissantes cartes graphiques d’aujourd’hui ont poussé les titres à de nouveaux niveaux, et les moniteurs de jeu ont emboîté le pas, offrant des taux de rafraîchissement plus élevés que jamais. Même de nombreux écrans abordables proposent 144 Hz ou plus.

Les moniteurs disposent également de moyens supplémentaires pour créer une expérience immersive au-delà de taux de rafraîchissement plus élevés. Les écrans incurvés, les configurations ultra-larges et le HDR (High Dynamic Range) peuvent ajouter de la profondeur, élargir le champ de vision et améliorer le contraste et la précision des couleurs pour des expériences visuelles plus vibrantes et réalistes.

Selon AMD, les moniteurs modernes peuvent brouiller la frontière entre réalité et fantaisie. La technologie FreeSync doit donc évoluer pour offrir une expérience de jeu sans saccades ni déchirures dans cette nouvelle ère visuelle. Les taux de rafraîchissement maximum pour les moniteurs et téléviseurs certifiés FreeSync ont augmenté, tandis que les exigences des ordinateurs portables restent inchangées.

En particulier, les moniteurs et les téléviseurs peuvent atteindre la certification FreeSync « de base » avec une résolution horizontale inférieure à 3 440 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz. Les caractéristiques FreeSync Premium nécessitent un taux de rafraîchissement maximum de 200 Hz pour les moniteurs et de 120 Hz pour les téléviseurs. Enfin, les caractéristiques FreeSync Premium Pro doivent prendre en charge les effets FreeSync HDR en plus des caractéristiques FreeSync Premium.

FreeSync est désormais l’écosystème d’affichage de jeu le plus important, avec plus de 4 000 produits certifiés. La technologie fonctionne avec les téléviseurs, les moniteurs de PC, les ordinateurs portables et les consoles de jeux pour offrir une expérience sans saccade via les connexions DisplayPort, HDMI et USB. FreeSync peut garantir une « excellente expérience d’affichage » et AMD souhaite que cela reste ainsi.

Cependant, ce n’est pas infaillible à 100 pour cent. Les joueurs professionnels peuvent attester que les situations varient d’une configuration à l’autre. La synchronisation de la fréquence d’images d’un jeu avec la variété d’écrans disponibles est beaucoup plus complexe et problématique dans certains cas.

