Les vers de sable de Dune sont colossaux et monstrueux, mais pourraient-ils exister dans le monde réel

Le monde créé par Frank Herbert est étonnamment cohérent et, à certains égards, pourrait exister dans le monde réel

L’existence des vers de Dune dans un monde réel… serait-ce possible ?

Un des moments les plus impressionnants de Dune, aussi bien dans le roman de Frank Herbert que dans le film de Denis Villeneuve, réside dans l’existence et l’apparition des gigantesques vers des sables qui dévorent tous les êtres vivants provocant des vibrations à la surface de la planète, à l’exception des zones rocheuses. Ces vers sont les vrais maîtres de la planète et les êtres humains ne sont que de simples extracteurs des ressources qu’ils laissent derrière eux. Pourtant, ces ressources sont bien trop précieuses pour être abandonnées. Ainsi, cette créature, à mi-chemin entre le divin et le réel dans le monde d’Arrakis, nous amène à nous demander s’il pourrait être possible qu’ils existent dans le monde réel.

Les raisons pour lesquelles les Shaid-Hulud ne pourraient pas vivre dans un monde réel

Tant dans le film Dune des années 80 que dans le film actuel, les vers des sables ou Shaid-Hulud sont des êtres gigantesques qui vivent sous terre. Dans PopSci, ils ont analysé les possibilités que ces vers des sables soient réalistes et en ont conclu que certaines facettes de leur existence le sont, mais d’autres restent dans le domaine de la pure fantaisie.

Nous ne pouvons pas oublier que l’œuvre de Frank Herbert est, précisément, quelque chose de purement fantasque qui relève du meilleur de la science-fiction. Le transposer à l’écran a dû être un défi technique, car il est difficile de rendre justice à son immensité, mais Denis Villeneuve y est parvenu avec un véritable succès et il est vrai qu’ils semblent très réalistes mais… Le sont-ils vraiment ?

Le fait est que les Shaid-Hulud posent un défi scientifique assez complexe. Pour commencer, leur principale difficulté est liée à leur énorme taille, qui rendrait leur mobilité extrêmement difficile dans la gravité terrestre. Cependant, le manque d’eau sur la planète et les difficultés pour que leurs corps gigantesques puissent respirer sous la surface rendent l’existence de ces vers compliquée. Après tout, nous parlons d’espèces qui se sentent généralement plus à l’aise dans des endroits humides, et selon la description d’Arrakis de Frank Herbert lui-même, c’est un endroit où il ne pleut jamais.

De plus, leur énormité soulève également un autre dilemme : celui de leur alimentation. Ils dévorent en principe tout ce qui se trouve à la surface de la planète, mais on pense également qu’ils se nourrissent d’une sorte de plancton présent dans le sable, car c’est leur principale source de nourriture. Ils voyagent sous terre en dévorant le sable et en filtrant le plancton, à la manière des baleines. En réalité, ce n’est pas le seul parallèle qui existe avec elles.

Points en faveur de l’existence des vers de Dune

D’autre part, nous trouvons des arguments en faveur de leur existence. Bien que leur régime alimentaire soit dans une zone grise entre le possible et l’impossible. Un point intéressant est que le sous-produit qu’ils expulsent, le mélange ou l’épice, est considéré comme l’une des drogues psychotropes mais aussi les plus puissantes de la planète. Cela rend les Fremen, les hommes du désert, dépendants de manière culturelle de cette drogue, mais cela fait aussi que l’empire la convoite et transforme Arrakis en l’un des principaux centres commerciaux de l’univers.

Dans le monde, il existe des exemples similaires. Par exemple, le crapaud du désert de Sonora dont on extrait le venin pour l’utiliser de différentes manières récréatives, il ne serait donc pas étrange que cela se produise dans la réalité.

Il n’est pas non plus étranger à la réalité le fait que les vers puissent détecter leurs proies avec les vibrations du sable et même manipuler le sable de cette manière. Après tout, ce sont des adaptations qui ne sont pas particulièrement étranges dans la nature.

Cependant, la caractéristique la plus forte et la plus réaliste réside dans la conception de leurs bouches, qui sont très similaires à la manière dont les baleines à fanons dévoilent leur nourriture. Cela donne plus de consistance à la façon dont ces animaux se nourrissent, car il s’agit exactement du même phénomène que celui de ces mammifères marins.