Microsoft confirme son événement pour présenter de nouveaux appareils Surface et des nouveautés en IA ce même mois

Microsoft l’a confirmé : il présentera de nouveaux modèles de la série Surface ce mois-ci

Un modèle de Microsoft Surface

Les rumeurs sur l’arrivée de nouveaux équipements Microsoft Surface ce mois-ci n’étaient pas totalement infondées. Comme prévu, Microsoft a annoncé la tenue d’un événement le 21 mars prochain, lors duquel il présentera de nouveaux équipements de la série Surface, ainsi que des nouveautés liées à Copilot et aux autres initiatives d’intelligence artificielle de l’entreprise.

De nouveaux Surface Pro et Surface Laptop sont attendus

Par le biais d’une page sur son site officiel, Microsoft a révélé la date et l’heure de cet événement, qui aura lieu le 21 mars à 18h, heure française. L’événement a été annoncé avec le slogan « Avancer dans la nouvelle ère du travail avec Copilot », et Microsoft prévient que nous verrons des nouveautés liées à Copilot, Windows et Surface.

Grâce aux dernières fuites, nous savons que Microsoft se prépare à présenter de nouveaux équipements Surface Pro et Surface Laptop avec des processeurs Intel Core Ultra et Snapdragon X Elite.

Évidemment, l’intelligence artificielle prendra plus de place que jamais dans cette famille d’équipements, et Copilot sera le lien entre le logiciel et le matériel. À cet égard, on s’attend à ce que la société de Redmond annonce des innovations en IA qui tireront parti de l’unité de traitement neuronal (NPU) intégrée aux processeurs d’Intel et de Qualcomm.

Nous ne nous attendons pas à voir d’autres choses lors de cet événement. Par exemple, la prochaine grande mise à jour de Windows 11, connue sous le nom de Windows 11 version 24H2, dont l’arrivée est prévue à un moment donné au cours de la seconde moitié de cette année, et qui aura l’intelligence artificielle comme aspect principal.

L’événement pourra être suivi en direct via la page que Microsoft a mise en place à cet effet via une diffusion vidéo. Sur Netcost-security.fr, nous vous ferons part de toutes les nouveautés présentées par l’entreprise.