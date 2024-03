Comment savoir si une photo a été réalisée avec l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle (IA)

L’IA générative alimente les fake news et la désinformation, le dernier exemple étant la photo de Trump enlacé par un groupe de femmes noires. Il est de plus en plus important de reconnaître les images fausses en formant l’œil à reconnaître l’intervention de l’IA ou en utilisant des logiciels spécifiques.

L’intelligence artificielle générative est une usine capable de produire n’importe quoi, même des fausses images qui semblent réelles. Les logiciels excellent dans la production de contenus hyperréalistes car ils sont entraînés sur des dizaines de milliers de photos et de dessins publiés sur le web. Des photos du Pape portant une doudoune Moncler, de Vladimir Poutine agenouillé devant Xi Jinping et même des clichés de Donald Trump enlacé par un groupe de femmes noires sont apparus. Malgré les résultats impressionnants, les détails trahissant l’intervention des machines sont présents, tout comme les logiciels de détection de l’IA. Mais avec les progrès technologiques, il sera de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Et ce n’est que le début.

MIDJOURNEY | La foto fake del Papa con il piumino

Qu’est-ce que les images générées par l’IA et comment sont-elles créées

Pour créer une image avec l’IA, il suffit de choisir le logiciel et une description textuelle. Les générateurs peuvent produire des images réalistes à partir d’une chaîne de mots. Il existe plusieurs options sur le marché qui fonctionnent de manière similaire. Avec Bing et Copilot, il suffit de saisir la description dans la barre de texte, par exemple « Femme dans un pré avec un chapeau de paille », puis de cliquer sur « Générer ».

Pour utiliser Midjourney, il est nécessaire de créer un compte Discord. C’est là que les messages texte sont envoyés au bot qui se connecte à l’intelligence artificielle. Une fois connecté, il faut rejoindre le canal et « accepter l’invitation ». Il y a plusieurs salles, pour profiter des essais gratuits, il faut entrer dans la zone de test. Une fois à l’intérieur, il suffit d’entrer la commande /image et de commencer la description de l’image. Toujours sur Discord, il y a Bored.Ai, qui ressemble à Midjourney. Dans ce cas également, il suffit de rejoindre la section « #generator » du canal. Pour démarrer, il suffit d’entrer la commande !go, puis le texte.

Comment reconnaître une photo créée avec l’intelligence artificielle

Le diable se cache dans les détails, surtout lorsqu’il s’agit d’images générées par l’intelligence artificielle (IA), qui est très performante mais trébuche parfois sur des contours flous, une perspective erronée, des disproportions ou des éclairages inappropriés. Les accessoires sont souvent un bon indice, car l’IA a du mal à reproduire les lunettes, les bijoux ou les chapeaux. Dans de nombreux cas, les boucles d’oreilles ne correspondent pas ou n’apparaissent que sur une oreille, ou les branches des lunettes ne correspondent pas. De plus, l’IA a encore du mal à reproduire les inscriptions ou les logos.

Même les arrière-plans trahissent souvent le caractère artificiel d’une image. L’IA génère souvent des taches de couleur estompées ou des paysages peu définis. Les générateurs d’images ont également tendance à exagérer les expressions faciales en créant des masques plastiques. Jusqu’à il y a quelques mois, les mains étaient un excellent indicateur, déformées ou avec cinq doigts, mais avec une mise à jour, le logiciel a réussi à rectifier le tir, rendant de plus en plus difficile de distinguer le faux du réel.

Les logiciels pour reconnaître les images créées par l’IA

Plusieurs logiciels gratuits ont été lancés sur le marché pour reconnaître une image générée par l’intelligence artificielle. Parmi eux : Ai or not, Illuminarty, Hugging Face, Foto Forensics, Forensically Beta. Il est également possible d’utiliser simplement la recherche inversée d’images de Google, qui permet à l’utilisateur de télécharger une image et de remonter à son historique en ligne. Cet outil peut fonctionner pour des images très répandues, comme celle du Pape avec la doudoune.

Les logiciels sont très simples à utiliser, il suffit de charger la photo et d’attendre que le programme donne le résultat. Parfois, le résultat est exprimé de manière nette, d’autres fois avec un pourcentage. Ces outils utilisent l’intelligence artificielle de manière opposée, cherchant à démasquer les images en distinguant ce qui est authentique de ce qui est produit artificiellement.