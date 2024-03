Logitech lance MX Brio, une webcam conçue pour répondre aux besoins des plus exigeants

MX Brio est la nouvelle webcam de Logitech qui a été lancée dans le but de répondre aux besoins de tous les utilisateurs

Nouveau MX Brio de Logitech | Auteur : Logitech

Logitech vient de lancer MX Brio, une nouvelle webcam de haute qualité conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus avancés. La MX Brio Ultra HD 4K est la caméra la plus avancée de la marque à ce jour et fait partie de la famille Master Series de souris et claviers MX, créant un écosystème qui permet de contrôler la caméra et de fournir une expérience exceptionnelle.

MX Brio : une caméra polyvalente pour tous les types d’utilisateurs

Logitech est toujours à la recherche de l’innovation, et le nouveau MX Brio en est la preuve. Avec une résolution Ultra HD 4K, son capteur avancé dispose de 70% de pixels en plus que la webcam Brio 4K, ce qui se traduit par une image ultra nette.

Nous avons remarqué que les utilisateurs des produits MX collaborent et communiquent depuis différents environnements, et ils ont besoin d’une webcam polyvalente qui leur offre la meilleure qualité vidéo et audio », déclare Anatoly Polyanker, directeur général de MX Business de Logitech. « MX Brio est notre webcam de la meilleure qualité, avec des options de personnalisation, conçue pour mettre en valeur l’utilisateur et son travail de la meilleure façon possible.

La marque a également amélioré la qualité de l’image grâce à l’intelligence artificielle, qui corrige non seulement automatiquement l’éclairage de la scène, mais est également capable d’utiliser la reconnaissance faciale pour fournir des images plus naturelles, avec une visibilité du visage et des détails deux fois plus fins dans des conditions de faible luminosité. Cet aspect a également été amélioré par rapport à la Brio 4K, selon les tests effectués par DXOMARK, un laboratoire chargé d’analyser également les caméras des smartphones lancés sur le marché.

MX Brio offre de nombreuses options de personnalisation. Les utilisateurs peuvent ajuster l’image en modifiant des aspects tels que l’exposition, la teinte, la vibrance et bien plus encore en utilisant Logi Options+, Logi Tune et le logiciel G HUB. En plus de la qualité de l’image, il y a aussi des améliorations au niveau du son, car le MX Brio est équipé de deux microphones qui réduisent le bruit de fond et dispose d’un obturateur de confidentialité intégré.

Enfin, MX Brio est une webcam respectueuse de l’environnement tout comme les autres produits de Logitech, car elle est également certifiée Carbon Neutral. Ses pièces en plastique sont recyclées et proviennent d’anciens appareils électroniques grand public. Le modèle en couleur graphite contient 82% de plastique recyclé et le modèle en couleur argent, 75%.

Prix et disponibilité du nouveau MX Brio

MX Brio sera disponible à partir du 20 mars 2024 sur le site web de Logitech, chez Mediamarkt, PC Componentes et Amazon au prix de 229 euros dans deux variantes de couleur : argent ou graphite.