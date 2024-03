Samsung Foundry renomme le processus 3 nm en 2 nm pour mieux rivaliser avec Intel 20A

Qu’est-ce qui vient de se passer? Dans un contexte de concurrence croissante avec Intel, Samsung Foundry aurait décidé de renommer sa technologie de fabrication de deuxième génération de classe 3 nm, anciennement connue sous le nom de SF3. Selon le comuniqué, le prochain nœud a été renommé SF2 pour désigner le processus de fabrication de classe 2 nm. Cependant, Samsung Foundry n’a pas encore confirmé officiellement le changement de nom.

La nouvelle vient de la version coréenne de ZDNet (via Tom’s Hardware) qui affirme qu’une de ses sources a été informée par Samsung Electronics du changement en début d’année. Selon la source, Samsung Electronics avait signé l’année dernière un contrat avec Samsung Foundry pour la production de 2e génération en 3 nm, mais le contrat a ensuite été révisé pour refléter le changement.

Ce changement de nom ferait partie des plans de Samsung visant à simplifier la nomenclature de ses processus, mais il est également susceptible d’aider le géant technologique sud-coréen à mieux rivaliser avec Intel Foundry, dont le nœud de production 2 nm, baptisé Intel 20A, devrait arriver plus tard cette année. .

Samsung a annoncé sa roadmap pour la technologie de processus en 2022, répertoriant un grand nombre de nœuds à déployer jusqu’en 2027. Selon la roadmap, il visera la production en série de technologie de processus 2 nm (SF2P) d’ici 2025 et de 1,4 nm (SF1.4) d’ici 2025. 2027. La société a également déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter de plus de 3 fois sa capacité de production pour les nœuds avancés d’ici 2027.

Cependant, si l’on en croit le rapport, les choses ont changé plus tôt cette année, lorsque Samsung a informé ses clients des modifications apportées à sa roadmap et du changement de nom de son processus SF3 en SF2. Pour l’instant, on ne sait pas s’il y aura de réels changements de conception avec le nouveau nœud malgré le changement de marque, ce qui signifie que les clients obtiendront très probablement exactement la même technologie que l’ancien SF3.

Samsung devrait déployer son nouveau nœud de processus SF2 au cours du second semestre de cette année. D’après ce que nous savons, le SF2 utilise des transistors à grille complète (GAA), ou transistors à effet de champ multi-ponts (MBCFET), mais ne dispose pas d’un réseau d’alimentation arrière (BSPDN) contrairement à l’Intel 20A. BSPDN améliorerait les performances des transistors, réduirait la consommation d’énergie, augmenterait la densité des transistors logiques et éliminerait les interférences entre les câbles de données et d’alimentation, donnant potentiellement à Intel 20A un avantage significatif.

