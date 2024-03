Comment récupérer les mots de passe enregistrés de Facebook et Instagram pour accéder aux applications de Meta après la panne

Aujourd’hui, Facebook et Instagram ont connu l’une de leurs pires pannes des derniers mois. Pendant environ une heure, les réseaux sociaux étaient inaccessibles et les utilisateurs ont été déconnectés de leur compte. Actuellement, pour se reconnecter, il faut récupérer l’ancien mot de passe.

Aujourd’hui, mardi 5 mars, Facebook et Instagram ont cessé de fonctionner. Les deux réseaux sociaux gérés par Meta ont interrompu leurs services. Les premiers problèmes ont commencé vers 16h00, non seulement en Italie mais dans le monde entier. Même Threads, le réseau social satellite d’Instagram, ne fonctionnait pas. Bien sûr, Elon Musk n’a pas manqué l’occasion : sur X (anciennement Twitter), il a discrètement tourné en dérision Mark Zuckerberg.

La panne a commencé à se résoudre seulement à partir de 17h15, lorsque les utilisateurs ont pu accéder à nouveau aux plateformes en toute tranquillité. Cependant, il y a maintenant un problème : même si les plateformes fonctionnent à nouveau, il est nécessaire de récupérer l’ancien mot de passe pour se connecter.

Où trouver les mots de passe de Facebook et Instagram

Facebook a été ouvert au public en 2006, Instagram en 2010. Bien sûr, il a fallu du temps avant que ces réseaux sociaux n’arrivent en Italie, mais si vous avez créé un compte il y a quelques années, il est possible que vous ayez oublié votre ancien mot de passe. De plus, il est également possible que l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous connecter ne soit plus celle que vous utilisez le plus souvent.

Android et iOS disposent de systèmes de remplissage automatique des mots de passe. Lorsque vous ouvrez l’application Facebook ou celle d’Instagram, il vous suffit de choisir un système de reconnaissance pour voir votre mot de passe entré dans le formulaire initial de ces réseaux sociaux. Par exemple, pour iOS, le mot de passe peut être saisi après la reconnaissance avec Face ID. Des systèmes similaires sont également actifs depuis les navigateurs Chrome ou Safari.

Comment voir les mots de passe enregistrés sur Android

Pour voir les mots de passe sur les smartphones fonctionnant sous Android, la procédure est la suivante :

Allez dans les Paramètres.

Allez dans Google Smart Lock pour mot de passe ou Remplissage automatique.

Si l’une de ces options est activée, vous pouvez ensuite voir les mots de passe.

Cherchez la section Mots de passe.

Vous arriverez à une section avec tous les Mots de passe enregistrés.

Saisissez le code d’authentification requis pour les voir.

Comment voir les mots de passe enregistrés sur Google Chrome

Si vous utilisez Google Chrome pour naviguer sur Internet, vérifier les mots de passe enregistrés est encore plus facile. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Cliquez sur les trois points en haut à droite.

Allez dans les Paramètres.

Cherchez Mots de passe.

Allez dans Gestionnaire de mots de passe.

À ce stade, recherchez le portail sur lequel vous souhaitez vous connecter.

Utilisez la méthode d’authentification requise pour voir le mot de passe.

Comment voir les mots de passe enregistrés sur iPhone

Pour voir les mots de passe ou les clés d’accès enregistrés sur iPhone, voici la procédure indiquée par Apple :