Elon Musk sur X se moque du crash d’Instagram et Facebook : « Nos serveurs fonctionnent »

Aujourd’hui, Facebook et Instagram ont cessé de fonctionner. Des milliers d’utilisateurs ont signalé des problèmes d’accès, ils ne parvenaient pas à ouvrir les réseaux sociaux. Comme toujours, les utilisateurs ont commenté la panne sur X (anciennement Twitter). Certains ont écrit : « Je n’arrive pas à me connecter, j’ai été jeté dehors », d’autres ont saisi l’occasion pour publier des mèmes ironiques sur la panne. Elon Musk fait partie de ceux-ci. Après avoir publié une image sarcastique des pingouins de Madagascar sur X, il a écrit : « Si vous lisez ce post, c’est parce que nos serveurs fonctionnent ».

Plus neutre, le ton de la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a été confirmé peu après l’interruption, affirmant que X ne rencontrait aucun problème : « Test, test… affirmatif, tout fonctionne parfaitement ici », a-t-elle écrit.

Les mèmes publiés sur X

Non seulement Elon Musk. Un effet domino a été déclenché sur X. Plusieurs utilisateurs ont partagé la photo d’un homme sur une échelle entourée de fils, en écrivant : « Stagiaires du siège de Facebook et Instagram essayant de réparer les serveurs ». D’autres ont commenté : « Facebook et Twitter sont inactifs, tout le monde revient sur Twitter », partageant une vidéo de centaines de personnes en train de courir.

Le dysfonctionnement des applications de Meta

La panne a commencé à 16h00 et a duré près de deux heures, vers 18h00, les signalements sur le portail Downdetector ont diminué. Il n’est pas encore clair ce qui a causé l’interruption de Facebook et Instagram. « Aujourd’hui, un problème technique a causé des difficultés d’accès à certains de nos services. Nous avons résolu le problème le plus rapidement possible pour toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour tout inconvénient », a écrit Andy Stone, directeur des communications de Meta, sur X.

Selon Downdetector, 74% des problèmes de Facebook concernaient la connexion, 16% le chargement et 11% l’application. Pour Instagram, 59% des problèmes étaient liés au chargement, 33% à l’application et 8% au profil. La panne n’a pas seulement touché l’Italie, mais également d’autres parties du monde, plusieurs signalements provenaient des États-Unis. Il est inhabituel que Meta subisse une interruption aussi répandue compte tenu de la taille et de l’étendue de son réseau.