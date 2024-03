Facebook et Instagram en panne aujourd’hui, problèmes d’accès et de chargement de la page : que se passe-t-il

Des milliers d’utilisateurs en Italie ont signalé des problèmes d’accès, ils ne parviennent pas à ouvrir les réseaux sociaux de Meta. Lorsqu’ils essaient d’y accéder sur le navigateur et l’application, l’écran ne se charge pas et le message « session expirée » apparaît.

Aujourd’hui, mardi 5 mars, Facebook et Instagram ont cessé de fonctionner. Des milliers d’utilisateurs en Italie signalent des problèmes d’accès, ils ne parviennent pas à ouvrir les réseaux sociaux. Lorsqu’ils essaient d’y accéder sur le navigateur et l’application, l’écran ne se charge pas, seule une page blanche vide apparaît, dans certains cas, le message « Session expirée » apparaît. Le directeur de la communication de Meta, Andy Stone, a confirmé l’interruption dans un post sur X, en soulignant : « Nous sommes conscients que les utilisateurs rencontrent des difficultés à accéder à nos services. Nous travaillons actuellement dessus ». Il n’est cependant pas clair ce qui a causé l’interruption de Facebook et Instagram.

Les signalements de dysfonctionnements pour Instagram et Facebook ont commencé à augmenter vers 16 heures sur le portail Downdetector. Comme toujours, les utilisateurs commentent la panne sur X (ex. Twitter). Ils écrivent : « Je n’arrive pas à me connecter, j’ai été déconnecté ». Sur la page d’accueil d’autres voient apparaître le message « Session expirée ».

DOWNDETECTOR | Les signalements des utilisateurs pour Facebook

« Lorsque j’essaie d’accéder, cela me bloque », commente un utilisateur, signalant également des problèmes sur Messenger. Lorsque Instagram est ouvert, seul le message s’affiche : « Une erreur s’est produite et la page n’a pas pu être chargée« . Même en cliquant sur « Recharger la page », la situation reste inchangée. On ne peut voir ni les publications, ni les Reels, ni les Stories. « J’ai rechargé mille fois mais ça ne fonctionne pas, le même message apparaît toujours », écrivent-ils. Threads, l’autre réseau social de Meta, n’est actuellement pas accessible.

DOWNDETECTOR | Les signalements des utilisateurs pour Instagram

Instagram et Facebook ne fonctionnent pas : signalements en cours

Selon le portail Downdetector, 74% des problèmes de Facebook seraient liés à la connexion, 16% au chargement et 11% à l’application. Pour Instagram, 59% des problèmes sont liés au chargement, 33% à l’application et 8% au profil. Facebook et Instagram ne sont pas accessibles en version application ou version bureau. Aucun dysfonctionnement n’a été signalé pour WhatsApp.

FACEBOOK | Les problèmes d’accès

Dans différentes parties de l’Italie, les utilisateurs signalent des problèmes liés à l’accès et au chargement des pages. Les premiers signalements sur Downdetector semblent provenir des principales villes italiennes, parmi celles-ci : Milan, Bologne, Naples, Pérouse, Rome et Florence.