Les constructeurs automobiles doivent rétablir les contrôles physiques s’ils veulent obtenir la meilleure note de sécurité en Europe

En bref : Aspirez-vous à une époque où les véhicules avaient plus de boutons physiques dans leur habitacle et moins d’écrans/commandes tactiles ? Les conducteurs européens peuvent s’attendre à voir beaucoup plus d’intérieurs à l’ancienne après janvier 2026, date à laquelle les véhicules devront être équipés de commandes physiques pour certaines fonctions s’ils veulent obtenir une note de sécurité de cinq étoiles.

L’organisation indépendante de sécurité des véhicules, le Programme européen d’évaluation des voitures neuves (Euro NCAP), a annoncé l’introduction de nouvelles directives début 2026 qui nécessiteront que cinq fonctions importantes du véhicule – clignotants, feux de détresse, essuie-glaces, klaxon et fonctions SOS – soient activé par des commandes physiques si une voiture veut obtenir sa cote de sécurité cinq étoiles.

« La surutilisation des écrans tactiles est un problème à l’échelle de l’industrie, presque tous les constructeurs automobiles déplaçant les commandes clés sur des écrans tactiles centraux, obligeant les conducteurs à quitter la route des yeux et augmentant le risque d’accidents liés à la distraction », a déclaré Matthew Avery, directeur d’Euro NCAP. de développement stratégique.

« Les nouveaux tests Euro NCAP prévus pour 2026 encourageront les constructeurs à utiliser des commandes physiques séparées pour les fonctions de base de manière intuitive, limitant ainsi le temps passé hors de la route et favorisant ainsi une conduite plus sûre », a ajouté Avery.

Les tests NCAP sont volontaires – ils ne peuvent obliger les constructeurs automobiles à faire quoi que ce soit – mais de nombreuses entreprises utilisent leurs évaluations pour promouvoir la sécurité de leurs véhicules. L’un d’eux est Tesla, qui sera probablement le plus touché par les changements. Les véhicules d’Elon Musk ont ​​supprimé les manettes utilisées pour les clignotants au profit de boutons haptiques sur les volants, une décision dont beaucoup de personnes sont mécontents et certains affirment qu’elle n’a été prise que pour économiser de l’argent, et non pour le confort du client.

La quantité croissante de technologies, en particulier d’écrans tactiles, apparaissant dans les nouvelles voitures a été une source de controverse pour de nombreux conducteurs qui se plaignent du fait qu’elles sont distrayantes et plus susceptibles de se briser que les commandes physiques traditionnelles.

En mars de l’année dernière, Sang Yup Lee, responsable du design de Hyundai, a confirmé que l’entreprise conservait des boutons et des cadrans dans ses véhicules lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona. Lee a déclaré que la décision était simplement une question de sécurité.

En juin, le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, a admis que l’ajout de commandes tactiles dans les voitures de sa marque, introduit par son prédécesseur Herbert Diess, avait provoqué beaucoup de frustration parmi les clients fidèles. Cela a conduit au concept de voiture électrique ID2.all, doté de plusieurs boutons physiques placés sous l’écran tactile, ce que l’architecte d’intérieur de Volkswagen, Darius Watola, a déclaré être « une nouvelle approche pour tous les modèles » basée sur « les commentaires récents des clients », en particulier ceux d’Europe qui Je voulais plus de boutons physiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :