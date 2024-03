AMD va introduire une mise à l’échelle basée sur l’IA, correspondant potentiellement au DLSS

Quelque chose à espérer: La technologie de mise à l’échelle d’image FSR d’AMD a jusqu’à présent évité d’utiliser l’IA, ce qui était une arme à double tranchant dans sa concurrence contre le DLSS de NVIDIA et le XeSS d’Intel. Une récente interview avec le CTO d’AMD indique que la société prévoit de se tourner fortement vers l’IA en 2024, avec la mise à l’échelle des jeux comme l’un de ses domaines d’intérêt.

AMD a confirmé qu’elle développait une méthode pour jouer à des jeux avec une mise à l’échelle des images basée sur l’IA. Bien que les détails soient rares, cela pourrait potentiellement rapprocher la solution de l’entreprise de celle de NVIDIA. Dans une interview sur le podcast No Priors, le CTO Mark Papermaster a expliqué comment AMD a déployé l’accélération de l’IA dans toute sa pile de produits et prévoit d’introduire de nouvelles applications pour l’utiliser cette année. « Nous permettons aux appareils de jeu d’évoluer grâce à l’IA et 2024 est une année de déploiement vraiment énorme », a-t-il déclaré.

NVIDIA DLSS, Intel XeSS et AMD FSR permettent aux joueurs d’augmenter la résolution à laquelle ils jouent tout en minimisant l’impact sur les performances. Cependant, alors que DLSS et XeSS utilisent une IA assistée par hardware, FSR s’appuie uniquement sur des informations spatiales et temporelles.

Le manque d’IA du FSR présente des avantages et des inconvénients. Bien que DLSS et XeSS tendent à fournir une qualité d’image supérieure avec moins d’artefacts, ils nécessitent respectivement le hardware propriétaire des GPU NVIDIA RTX et Intel Arc. Pendant ce temps, FSR prend en charge tous les appareils de jeu, y compris les consoles et les cartes graphiques de n’importe quel fabricant.

La déclaration de Papermaster pourrait indiquer que FSR sera bientôt en mesure d’utiliser le hardware d’accélération de l’IA dans des produits tels que les processeurs Ryzen, les GPU Radeon 7000 et leurs successeurs, ce qui pourrait améliorer considérablement la qualité de l’image. Cependant, AMD n’aime pas verrouiller la fonctionnalité sur un hardware spécifique – un point que Papermaster a réitéré sur le podcast – il n’est donc pas clair à quels appareils un FSR alimenté par l’IA serait limité.

Cette évolution et d’autres pourraient ouvrir une nouvelle étape dans la concurrence entre les technologies de mise à l’échelle. Leur gamme de support a été incohérente jusqu’à présent, de nombreux jeux n’incluant que l’un ou l’autre, en particulier au lancement.

Microsoft prévoit également de dévoiler DirectSR à la GDC 2024 plus tard ce mois-ci, une API qui permet aux développeurs de jeux de mettre en œuvre plusieurs méthodes de super-résolution via une seule base de code. La chaîne d’outils pourrait conduire à davantage de titres prenant en charge toutes les méthodes de mise à l’échelle, offrant ainsi aux utilisateurs plus d’options en fonction de leur choix de GPU.

AMD devrait également lancer des cartes graphiques RDNA 4 et des processeurs Zen 5 plus tard cette année, probablement sous la forme de nouveaux GPU Radeon RX 8000, qui, selon les rumeurs, se concentreraient sur les niveaux matériels grand public et milieu de gamme. On en sait moins sur Zen 5, alias Ryzen 9000.

