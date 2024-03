Test d’un prototype de solution de refroidissement AIO sans pompe

Refroidissement silencieux : Der8auer, passionné de hardware informatique, a récemment testé un prototype de solution de refroidissement liquide d’une société allemande appelée Wieland. Ce qui est unique à propos de ce refroidisseur de style AIO est le fait qu’il n’utilise pas de pompe mécanique pour faire circuler le liquide dans le système, mais semble plutôt exploiter la technologie du thermosiphon.

L’élimination de la pompe mécanique de l’équation de refroidissement AIO présente certains avantages. Il supprime un point de défaillance potentiel du système, réduira la quantité de maintenance requise à long terme et réduira la consommation électrique globale. Il élimine également une source de bruit, ce qui pourrait être très intéressant pour ceux qui apprécient un PC silencieux.

Les avantages d’un AIO sans pompe seraient cependant éclipsés s’il n’était pas efficace pour refroidir réellement votre processeur, c’est pourquoi der8auer l’a mis à l’épreuve.

der8auer a comparé le prototype de Wieland au système AIO comparable le plus proche qu’il avait sous la main : un Corsair 360 mm AIO. Cependant, le système Wieland utilise un radiateur de 240 mm. Il a donc retiré l’un des trois ventilateurs de 120 mm du kit Corsair et a scotché une section du radiateur pour simuler un radiateur de 240 mm. Ce n’est pas une comparaison parfaite entre pommes et pommes, mais cela suffira pour le moment.

Un processeur AMD Ryzen 9 7950X a été utilisé pour les tests, et pour essayer d’égaliser les règles du jeu autant que possible, les mêmes ventilateurs ont été utilisés sur les deux configurations. En résumé, le prototype de refroidisseur Wieland était environ huit degrés Celsius moins bon que le refroidisseur Corsair modifié, ce qui le mettait en conformité avec un refroidisseur d’air moyen.

der8auer a identifié plusieurs points sur lesquels le refroidisseur Wieland pourrait être amélioré. La plaque froide est entièrement en aluminium, mais une conception hybride utilisant également du cuivre pourrait améliorer les performances. À l’inverse, un mélange de cuivre et d’aluminium compliquerait sans aucun doute la fabrication et augmenterait les coûts. Un radiateur plus grand pourrait également améliorer les performances de refroidissement, tout comme remédier à un écart important entre le radiateur actuel et le support de montage du ventilateur.

Ce n’est qu’un prototype pour l’instant mais nous aimerions voir ce que Wieland pourrait faire avec une future révision pour améliorer encore les performances de refroidissement.

