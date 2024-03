Anthropic lance Claude 3, la nouvelle version de son IA prête à rivaliser avec ChatGPT et Google Gemini

La nouvelle IA d’Anthropic mise sur une amélioration tangible de ses fonctionnalités

Claude 2 a déjà donné de très bons résultats

Dans la lutte primordiale entre les premières IA arrivées sur le marché, nous avons constaté que ChatGPT avait un rival très concret : Claude, une IA similaire à ChatGPT et qui cherchait à lui faire face avant l’arrivée d’autres comme Google Gemini ou Grok d’Elon Musk. Ainsi, bien que le marché soit maintenant beaucoup plus grand, Anthropic est clair : il continue de miser sur son IA, bien qu’elle n’appartienne pas à une grande entreprise et ait l’intention de surpasser les principales IA du marché… et pour le moment, il semble y parvenir.

Anthropic annonce Claude 3

Claude 3 est la nouvelle famille d’IA d’Anthropic. Ainsi, elle arrive en trois versions différentes selon la capacité qui nous intéresse d’équilibrer l’intelligence, la vitesse et la capacité d’application. Ces nouvelles versions sont Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet et Claude 3 Opus. Opus et Sonnet sont déjà disponibles pour être testés sur leur site web dans 159 pays, tandis que Haiku mettra encore un peu de temps à arriver sur les marchés du monde entier.

Opus est le modèle le plus intelligent, capable de surpasser ses principaux concurrents dans les évaluations les plus courantes, atteignant des niveaux de connaissance et de fluidité très similaires à ceux d’un être humain. De plus, la capacité à générer du code et à converser dans des langues autres que l’anglais a été améliorée, ce qui nous concerne directement en tant qu’utilisateurs souhaitant l’utiliser en français.

Haiku, qui n’est pas encore disponible, est le plus rapide de tous, offrant des réponses pratiquement instantanées. Sonnet se situe entre les deux, offrant une grande vitesse par rapport à Claude 2, tout en étant plus fiable dans ses réponses. Dans ce sens, c’est l’option la plus équilibrée des trois.

Entre autres fonctions, les trois modèles ne rejettent plus aussi fréquemment les réponses et ont considérablement amélioré leur inférence, permettant une meilleure compréhension des contextes par rapport aux options précédentes.

En plus d’une plus grande précision, d’une vitesse de traitement plus rapide et d’une plus grande intelligence pour aborder les problèmes, il convient d’ajouter une amélioration substantielle de la sécurité. Claude, selon ses créateurs, adhère au niveau de sécurité de l’IA 2 (ASL-2 pour sa traduction anglaise) en ce qui concerne sa politique de mise à l’échelle des modèles de langage exécutés par ces IA.

Tester Claude

En résumé :