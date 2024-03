Enfin ! Les projecteurs JMGO : N1 Ultra 4K, N1 Pro et N1 à prix cassés, c’est le moment

À partir du 5 mars jusqu’au 11 mars, la marque JMGO propose des réductions alléchantes sur trois de ses projecteurs phares : le JMGO N1 Ultra 4K, le JMGO N1 Pro, et le JMGO N1. Ces projecteurs intelligents offrent des fonctionnalités de pointe pour une expérience cinématographique exceptionnelle. Découvrons en détail chacun de ces projecteurs et les promotions exclusives qui les accompagnent.

JMGO N1 Ultra 4K

Technologie de projection et qualité d’image

Lors de notre test JMGO N1 Ultra 4K, ce projecteur nous avait fait une très forte impression. Equipé de la technologie MALC Triple Laser, il propose une projection cinématographique avec une résolution 4K et une luminosité de 2200 CVIA lumens, garantissant ainsi une projection clair et précise, même dans les pièces lumineuses. Ce projecteur reproduit des couleurs riches avec 110 % de l’espace colorimétrique BT.2020 et un niveau de précision élevé (ΔE<1). Avec le support HDR10 et un contraste statique de 1600:1, les contenus sont restitués avec une netteté et un détail saisissants. La compatibilité 3D Blu-ray permet également de plonger dans des divertissements en trois dimensions, le tout sur un écran pouvant atteindre 180 pouces.

Flexibilité et utilisation mobile

Avec son gimbal intégré, le N1 Ultra 4K peut pivoter jusqu’à 360° horizontalement et 135° verticalement, offrant ainsi une flexibilité inédite dans le positionnement du projecteur. Que ce soit sur le sol, un mur ou même le plafond, l’image demeure parfaite grâce à la mise au point automatique et la correction des distorsions. Cette mobilité est renforcée par son étui portable en EPP, le rendant idéal pour une utilisation en intérieur, en extérieur ou même lors d’escapades en camping.

Immersion sonore haut de gamme

Le partenariat avec Dynaudio donne naissance à une expérience sonore enveloppante exceptionnelle. Deux subwoofers de 10W, un environnement sonore peu bruyant à 26dB, et des basses puissantes à 45Hz se conjuguent pour offrir une sonorité riche et immersive. La qualité audio est rehaussée par la présence de technologies Dolby Audio et DTS, pour un rendu sonore cinématographique de premier ordre.

Projecteur intelligent et connecté

Le N1 Ultra 4K s’ajuste automatiquement grâce à un système d’adaptation intelligent. Il offre un ensemble de fonctionnalités comme l’autofocus, la correction automatique d’aplomb, ou encore l’ajustement de l’image en fonction des objets rencontrés. La simplicité d’utilisation est encore optimisée par Android TV 11.0, qui met à disposition plus de 5000 applications et une gestion via Google Assistant pour une commande vocale intuitive. La connectivité est également large avec des interfaces telles que HDMI 2.1 et USB-A 2.0.

➡️ Voir l’offre sur le JMGO N1 Ultra 4K

1899€ -> 1649€ avec le code QuypmV6T

JMGO N1 Pro

Qualité d’image Full HD avec support 4K

Le marché des vidéoprojecteurs Full HD voit une belle proposition avec le JMGO N1 Pro offrant une résolution native de 1080P tout en supportant le contenu 4K. L’appareil dispose d’un gamut couvrant 110% du BT.2020 et arbore une prise en charge du HDR 10, accompagnée d’un rapport de contraste de 1600:1 pour offrir une qualité d’image épatante sur un écran pouvant atteindre 150 pouces, même en conditions de forte luminosité.

Mobilité et ajustements d’image évolués

L’axe de rotation horizontal et vertical de 360° et 135° respectivement, couplé aux technologies de suivi dynamique et de mise au point automatique, permet un ajustement subtil de l’image. Les capteurs 3D TOF et les caméras haute résolution épaulés par des algorithmes intelligents, offrent une précision remarquable dans la projection grâce à des fonctionnalités comme la correction automatique de la distorsion trapézoïdale ou encore l’évitement d’obstacles.

Plateforme multimédia complète

Jamais à court de divertissement, le JMGO N1 Pro intègre un système Android TV 11.0 fournissant un accès à un large éventail d’applications et de services de streaming à travers Google Play. Les amateurs de jeux vidéos et les fans de films en 3D trouveront leur compte grâce au support de la fonction MEMC, qui fluidifie les mouvements à l’écran. La connectivité n’est pas laissée de côté avec notamment deux ports HDMI 2.1 et un port USB-A 2.0.

Environnement sonore immersif

La collaboration avec Dynaudio se poursuit sur ce modèle pour délivrer un son spatial et profond. Deux haut-parleurs de 10W produisent un son de grande qualité, avec des graves intensément profonds atteignant 45 Hz et la certification Dolby Audio et DTS, assurant ainsi une expérience audiovisuelle poignante.

➡️ Voir l’offre sur le JMGO N1 Pro

1249€ -> 959€ avec le code XnxnZ5p9

JMGO N1

Des moments cinématographiques chez soi

Le projecteur JMGO N1 est conçu pour offrir une expérience de projection de haute volée en toute simplicité. Sa luminosité et son optique trichromatique laser rendent chaque séance comparable à une projection cinématographique. La qualité d’image se maintient impeccable même en plein jour, grâce à une résolution Full HD 1080p projetée sur un écran géant de 150 pouces.

Mobilité et simplicité d’installation

Combiné à un gimbal rotatif à 127°, le N1 propose une solution de projection flexible et ludique, sans besoin de trépied ou d’installation fixe. Le projecteur s’adapte à divers environnements, que ce soit en intérieur ou pour des séances de cinéma en plein air. La correction de trapèze et la mise au point se font de manière automatique pour une qualité d’image toujours limpide.

Expérience multimédia étendue

La présence d’Android TV 11.0 assure un accès à un large choix d’applications et de services de streaming. Le N1 est un centre de divertissement complet, compatible avec les assistants vocaux et embarquant une fonction Chromecast pour plus de souplesse dans la diffusion de contenus. Des mises à jour régulières du micrologiciel sont prévues pour garder le projecteur à jour et optimiser les performances.

Son haute fidélité

Pour compléter l’image, le N1 dispose d’un système audio à la pointe, fruit de la collaboration avec Dynaudio. Les deux subwoofers de 5W offrent une qualité de son surround 360°, avec la prise en charge de Dolby Audio et DTS pour une expérience immersive lors du visionnage de films ou d’écoute de musique.

Utilisation confortable et silencieuse

En mettant l’accent sur la convivialité, le projet JMGO N1 propose un système intuitif qui ajuste le projecteur automatiquement aux conditions de l’environnement, avec un niveau de bruit très bas (≤26dB). Il détecte également les mouvements à proximité pour ajuster la projection en conséquence et protéger les yeux.

➡️ Voir l’offre sur le JMGO N1

949€ -> 689€ avec le code A2VC1WLG

Si vous êtes intéressés par l’un de ces projecteurs, ne tardez pas. Toutes ces promotions sont valables du 5 au 11 mars. C’est une belle opportunité de se procurer un modèle digne d’une expérience cinématographique de qualité à un prix réduit.