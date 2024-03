Trouvé le trou noir le plus vorace de la galaxie : dévore l’équivalent d’une étoile chaque jour

Un trou noir vraiment « agressif » aurait récemment été découvert

Il s’agit d’un événement plutôt particulier

Les trous noirs suscitent beaucoup de curiosité parmi les personnes. Ce n’est pas surprenant, car il s’agit vraiment d’un phénomène assez énigmatique dont nous connaissons très peu de choses. Il est vrai que ces dernières années, des progrès considérables ont été réalisés pour comprendre leur formation et leurs caractéristiques, mais il y a encore des détails sur eux qui nous surprennent de manière notable. Maintenant, une équipe de chercheurs a découvert le trou noir le plus vorace jamais enregistré, dévorant l’équivalent d’une étoile chaque jour.

Le trou noir le plus vorace

Dans le vaste cosmos, au centre d’une galaxie quasar connue sous le nom de J0529-4351, se trouve un trou noir de proportions si grandes qu’il a surpris les experts. Ce trou noir consomme une masse équivalente à celle de notre soleil chaque jour. Sa taille actuelle est d’environ 17 000 à 19 000 milliards de soleils, ce qui en réalité un objet d’étude fascinant pour les astronomes. L’article publié dans Nature Astronomy, l’une des revues scientifiques les plus intéressantes, établit un précédent très intéressant sur ce type de trous noirs.

À ce stade, il convient de rappeler qu’un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s’échapper. Ils sont difficiles à détecter avec les outils astronomiques conventionnels car ils n’émettent pas de lumière et dévorent celle qui les entoure, mais ils peuvent être détectés avec les instruments actuels. Dans la galaxie, des phénomènes surprenants se produisent, tels que des collisions de planètes qui en forment d’autres, et ce trou noir serait également inclus dans ces événements qui suscitent beaucoup d’attentes en raison de l’immensité de ses dimensions.

Ce trou noir n’est pas seulement l’objet le plus lumineux de sa galaxie, mais il est également le plus vorace connu à ce jour. Il se situe à la limite maximale de la quantité de matière qu’il peut accumuler, ce qui démontre son incroyable capacité à dévorer tout ce qui se trouve sur son chemin. C’est ce qu’on appelle la limite d’Eddington. Il est apparu il y a 1,5 milliard d’années, après le Big Bang, l’événement qui est censé avoir donné naissance à notre univers. Depuis lors, on estime qu’il a dévoré environ 370 masses solaires par an.

Ce trou noir est un exemple extrêmement rare et précieux pour la science. Bien qu’il soit le plus vorace connu à ce jour, l’équipe de recherche croit qu’il pourrait y avoir d’autres objets similaires dans l’univers. Cependant, son existence et son comportement nous offrent une vision unique des phénomènes cosmiques les plus extrêmes de l’univers.

De plus, l’étude de ce trou noir et d’autres similaires nous aide à mieux comprendre comment ces phénomènes influencent la Terre et le reste de l’univers. L’activité des trous noirs a un impact direct sur la formation et l’évolution des galaxies, et donc sur la vie telle que nous la connaissons. Par conséquent, l’étude de ces objets est essentielle à notre compréhension du cosmos. Au-delà de cela, c’est aussi un sujet vraiment attrayant car c’est un domaine de recherche en développement.

La formation des trous noirs

Un trou noir se forme à partir de la mort d’une étoile très massive. Pendant la majeure partie de sa vie, une étoile fusionne de l’hydrogène pour produire de l’hélium dans son noyau. L’étoile reste chaude et lumineuse car ce processus génère de la lumière et de la chaleur. Lorsque l’étoile épuise l’hydrogène, elle commence à fusionner d’autres types d’éléments, tels que l’hélium, et lorsque celui-ci est épuisé, elle consomme également le fer de son noyau, qui est trop lourd. Le problème est que cela ne libère pas d’énergie, mais la consomme, ce qui fait que l’étoile se contracte sous le poids de sa propre gravité.

Les étoiles trop grandes se contractent jusqu’à produire une supernova, c’est-à-dire une explosion massive qui éjecte la masse de l’étoile autour d’elle. Le noyau de l’étoile s’effondre sous sa propre gravité et si suffisamment de masse est présente, un trou noir se forme.

Il convient de rappeler que l’espèce humaine a réussi il y a peu de temps à prendre la toute première photographie d’un trou noir, un événement qui est resté gravé dans nos rétines. Néanmoins, l’intelligence artificielle nous a permis de le voir comme jamais auparavant grâce aux avancées technologiques.

