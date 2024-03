NVIDIA pourrait travailler sur une nouvelle console de jeu pour rivaliser avec le Steam Deck

Conclusion : C’est le moment ou jamais pour NVIDIA de réintégrer le marché des jeux portables s’il veut rattraper AMD et rivaliser avec les alternatives Intel attendues plus tard cette année. La société fournira le silicium pour le Switch 2, qui, selon beaucoup, devrait surpasser le Steam Deck.

NVIDIA pourrait avoir un cas grave de FOMO. La société a observé les APU AMD nettoyer dans le segment quelque peu nouveau des ordinateurs de poche de jeu sur PC, et maintenant que des alternatives Intel sortiront plus tard en 2024, Team Green veut y participer. C’est ce qu’une source a déclaré à la chaîne YouTube. La loi de Moore est Mort. Apparemment, NVIDIA travaillerait sur un appareil de jeu portable haut de gamme pour rivaliser avec le Steam Deck et d’autres appareils similaires.

« NVIDIA envisage sérieusement de fabriquer davantage d’appareils de jeu portables intégrant leur adresse IP graphique », a déclaré la loi de Moore. « On m’a dit directement qu’ils envisageaient de travailler avec quelqu’un sur un appareil de jeu portable haut de gamme. » On ne sait toujours pas clairement qui pourrait être ce partenaire, mais la loi de Moore suppose qu’il pourrait s’agir d’Intel.

NVIDIA n’ayant pas de licence pour fabriquer des processeurs x86, il aurait besoin d’un partenaire pour fournir le processeur. Cependant, un partenariat avec Intel signifierait que le CPU et le GPU seraient dédiés et nécessiteraient un dissipateur thermique approprié, similaire à ceux que l’on trouve dans les meilleurs ordinateurs portables de jeu, souligne PCGamesN. Quelle que soit la situation, un ordinateur de poche NVIDIA sera disponible dans de nombreuses années, selon la loi de Moore.

Ce ne serait pas la première fois que NVIDIA tente de percer le marché des ordinateurs de poche pour les jeux. Il y a des années, il a lancé le NVIDIA Shield, un appareil de jeu portable prenant également en charge le streaming. Il n’a jamais vraiment atterri en raison d’une concurrence féroce et est finalement devenu un appareil de streaming 4K HDR dont le prix est hors de prix pour de nombreux consommateurs.

Pendant ce temps, le marché attend la sortie d’un Switch 2. La loi de Moore indique que NVIDIA co-développe définitivement le SoC de la console avec Nintendo, après avoir battu AMD d’un cheveu pour l’offre, selon une autre source.

Il est difficile de dire quand il arrivera sur les tablettes, car Nintendo attend de vendre son stock restant de Switch, a indiqué la source. Mais le silicium de la Switch 2 est terminé depuis 2022. « Nous avons présenté plusieurs options à Nintendo, dont une utilisant Lovelace, et ils ont sélectionné une version d’Orin à coût optimisé », a déclaré la source, citée par Moore’s Law. En supposant que Nintendo ne fasse pas de « rabais » sur les caractéristiques, le Switch 2 devrait surpasser le Steam Deck.

Lorsque la Switch originale est arrivée sur le marché, la concurrence était mince. La PlayStation avait abandonné le jeu mobile et, à cette époque, il n’existait pas d’industrie portable Windows en plein essor. Le jeu mobile sur smartphone en était également à ses balbutiements.

En ce sens, la concurrence sera bien plus intense pour la Switch 2 même si Nintendo a certainement le dessus. Il existe plusieurs options de contrôleur pour jouer sur un téléphone et le Steam Deck s’en sort relativement bien. De plus, d’autres concurrents devraient rejoindre les rangs, notamment l’ordinateur de poche PlayStation Portal de Sony qui vous permet de diffuser vos jeux PS5 via Wi-Fi.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :