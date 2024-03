L’expérience Willy Wonka a fait pleurer un groupe d’enfants : « Nous avons appelé la police »

Les images de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux, en particulier la vidéo d’une actrice avec un masque en argent qui jouait un étrange personnage créé par l’intelligence artificielle.

Il devait être « le lieu où les rêves du chocolat deviennent réalité », mais il s’est révélé être un entrepôt décoré avec des décorations factices et un étrange personnage sortant d’un miroir avec un masque argenté. Le site de la « Willy’s Chocolate Experience » montrait des fontaines de chocolat, un « Jardin Enchanté », un « Tunnel du Crépuscule » et un « Laboratoire de l’Imagination », et ainsi les parents ont décidé d’acheter un billet de 40 euros pour emmener leurs enfants dans le monde magique de Willy Wonka. L’événement promettait des « surprises pour chaque occasion », et sur au moins une chose, les organisateurs n’ont pas menti.

En effet, les familles qui se sont rendues dans une zone industrielle à Whiteinch, Glasgow, fin février, se sont retrouvées face à « un entrepôt abandonné et vide ». Il y avait quelques acteurs, un petit château gonflable et des bonbons gélifiés rationnés. C’est pourquoi les parents ont décidé d’appeler la police et de demander le remboursement du billet. Après quelques heures, l’événement a été annulé. Les images colorées générées par l’intelligence artificielle (IA), montrant un parc à thème inspiré du nouveau film de Disney, Wonka, ont été trompeuses. Il semble que l’IA ait écrit le scénario que les acteurs devaient jouer. Cela expliquerait la présence de The Unknow, l’étrange personnage avec le masque argenté apparu dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux. Il serait un méchant chocolatier vivant dans les murs, sans référence ni au livre de Roald Dahl ni au film avec Timothée Chalamet.

Que s’est-il passé à la Willy’s Chocolate Experience

L’événement a été organisé par House of Illuminati, une société d’événements spécialisée dans la « création d’expériences extraordinaires », dirigée par Billy Coull. L’entreprise a promis le remboursement du billet à 850 clients et a annulé l’événement. « Dans une déclaration vidéo diffusée sur la chaîne écossaise STV News, Coull a déclaré : « Je suis tellement désolé pour tout le monde, c’est une vraie déception », et a attribué l’échec à des problèmes techniques. « Ce fut une journée très stressante et frustrante pour beaucoup de gens, et nous en sommes vraiment désolés », a-t-il ajouté.

Les familles ont également créé un groupe sur Facebook pour partager des images de la Willy’s Chocolate Experience. Plusieurs parents ont raconté que leurs enfants ont éclaté en pleurs en entrant dans l’entrepôt. « Le pire, c’est qu’il n’y avait même pas de chocolat », lit-on dans un post.

Le témoignage des acteurs

L’acteur et comique Paul Connell, engagé par l’entreprise pour jouer Willy Wonka, a expliqué sur TikTok : « J’ai de la compassion pour ceux qui ont acheté des billets ». Il a expliqué qu’on lui avait donné un script de 15 pages rempli de « bêtises générées par l’intelligence artificielle » et qu’on lui avait dit de donner aux enfants un bonbon et un verre de limonade. « Dès que je suis entré, mon cœur s’est effondré, je me suis senti triste parce que je savais ce qui allait se passer lorsque les enfants entreraient. »

Kirsty Paterson, l’actrice qui a joué l’Oompa Loompa (sa photo est devenue virale sur les réseaux sociaux), a également raconté à Vulture : « Ils avaient cette ‘Chambre des Jellybeans’, mais à la fin, nous n’avions plus de bonbons, je devais les rationner. Tout était très mal organisé, c’était simplement humiliant ».