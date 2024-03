Développement d’une fusée capable de se dévorer elle-même pour obtenir du carburant

À l’heure actuelle, c’est simplement un prototype, mais il s’est avéré être assez fonctionnel.

Il s’agit d’un pari ambitieux pour l’avenir | Image : DALL-E

L’industrie des fusées a pris une importance incroyable ces dernières années. Avec la course spatiale que mènent de nombreux acteurs de notre planète, il n’est pas surprenant que cela soit un grand succès. Maintenant, une équipe de chercheurs de l’Université de Glasgow a fait un pas en avant pour que les fusées autophages réussissent. Il s’agit d’un processus vraiment intéressant par lequel les fusées se dévorent elles-mêmes pour obtenir le carburant nécessaire au processus de combustion qui les propulse vers les étoiles.

Fusées autophages

Le moteur autophage pourrait être une nouvelle étape en matière de propulsion spatiale et de fusées. Inventé à l’origine en 1938, ce concept a été récemment relancé par des chercheurs de l’Université de Glasgow, qui ont réussi à mettre en œuvre avec succès une conception permettant au moteur d’utiliser la chaleur résiduelle de la combustion pour faire fondre sa propre carcasse en plastique. Ce processus crée un cycle dans lequel le plastique fondu devient un carburant supplémentaire, augmentant ainsi la combustion du moteur.

Le projet, présenté dans un article pour le forum technologique de l’AIAA, tire parti de l’héritage du premier test réussi d’une fusée autophage contrôlée lancée en 2018 et améliore les niveaux en découvrant l’utilisation de propulseurs liquides plus énergétiques, rendant ainsi possible la capacité de la carcasse en plastique à supporter les forces nécessaires pour maintenir l’alimentation du moteur sans se déformer. Cela représente une alternative très intéressante par rapport aux moteurs conventionnels ou à ceux qui utilisent du méthane, comme c’est le cas en Chine.

La fusée Ourobourous-3 est le principal représentant de cette technologie, capable de brûler de manière stable pendant la phase autophage et d’utiliser la carcasse en plastique comme une partie importante du carburant. De plus, la combustion de la fusée est contrôlable, ce qui permet d’accélérer ou de redémarrer le processus selon les besoins, comme le montrent les vidéos de test que nous pouvons voir juste au-dessus de ces lignes.

Le succès de cette recherche a attiré de nouveaux financements, ce qui indique un avenir prometteur pour le développement de fusées autophages et leur application potentielle dans les missions spatiales, ce qui est assez intéressant, car il existe actuellement une forte concurrence dans le développement des fusées, à laquelle la France participe également.

Patrick Harkness, professeur à l’Institut James Watt de l’Université de Glasgow et directeur de la recherche, a déclaré :

Ces résultats sont une étape fondamentale sur la voie du développement d’un moteur de fusée autophage entièrement fonctionnel. Ces futures fusées pourraient avoir de nombreuses applications qui aideraient à soutenir les ambitions du Royaume-Unis pour devenir un acteur clé de l’industrie spatiale.

Pour un avenir plus durable

Les fusées autophages sont un choix qui a une double mission. La première est qu’en se dévorant elles-mêmes, elles n’ont pas besoin d’autant de réservoirs de carburant, ce qui permet d’utiliser cet espace pour la charge utile et favorise ainsi une réduction des émissions atmosphériques. D’autre part, le nombre de débris spatiaux diminuerait considérablement, ce qui nous permettrait d’avoir moins de déchets en orbite.

Les déchets spatiaux sont un phénomène de plus en plus préoccupant, en réalité, les risques d’accidents liés à ceux-ci sont de plus en plus nombreux. À cet égard, certains pays semblent détenir la clé, comme c’est le cas du Japon avec ses satellites en bois.

En résumé :